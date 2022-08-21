صور جديدة في حادث حافلة تركيا.. إصابة 3 مواطنين وسر “الفرامل والحاجز الإسمنتي”

تواصل- فريق التحرير

شهدت منطقة ريزي التركية، تعرض حافلة تقل 23 سعوديًّا، من بينهم 4 أطفال والسائق، لحادث مروري، ونتج عنه إصابة أربعة أشخاص بإصابات مختلفة، تتراوح بين المتوسطة والخطيرة؛ وتم إسعافهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها، أكدت سفارة المملكة، أنها ما زالت تتابع الحادثة وحالة الركاب أولًا بأول.

وقع الحادث بعد اصطدام الحافلة بالحاجز الإسمنتي في منطقة ريزي بتركيا؛ فتعرَّض 4 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين متوسطة وخطيرة؛ وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مركز طبي، ولا يزالون يتلقون العلاج تحت متابعة مكثفة من السفارة السعودية في تركيا والقنصلية في إسطنبول.

وكان السائق قد أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر، فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الإسمنتي على اليمين، وحدث الانقلاب. وتم إخراج 23 شخصًا، وأُصيب أربعة منهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”، بحسب رئيس قرية أسمالي يرماك، رمضان يانيك، وفق “العربية”.