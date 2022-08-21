الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
صور جديدة في حادث حافلة تركيا.. إصابة 3 مواطنين وسر “الفرامل والحاجز الإسمنتي”
القوات البحرية الملكية تعلن عن 269 وظيفة شاغرة للمواطنين من حملة الثانوية فأعلى
صرف أكثر من 60 مليون ريال مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي
القبض على مقيمين سرقا مصوغات ذهبية من منزل ونفذا عمليات احتيال إلكتروني بالرياض
“أرجان باكيج”.. أول شركة تطرح باقات متنوعة من منتجات زيت الأرجان الأصلي بتخفيضات تصل إلى 50% (صور)
تفاصيل.. “الطاقة” تُعلن تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية

أحدث الأخبار

صور جديدة في حادث حافلة تركيا.. إصابة 3 مواطنين وسر “الفرامل والحاجز الإسمنتي”

صور جديدة في حادث حافلة تركيا.. إصابة 3 مواطنين وسر “الفرامل والحاجز الإسمنتي”
٠٢:٥١:٠٢ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

شهدت منطقة ريزي التركية، تعرض حافلة تقل 23 سعوديًّا، من بينهم 4 أطفال والسائق، لحادث مروري، ونتج عنه إصابة أربعة أشخاص بإصابات مختلفة، تتراوح بين المتوسطة والخطيرة؛ وتم إسعافهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها، أكدت سفارة المملكة، أنها ما زالت تتابع الحادثة وحالة الركاب أولًا بأول.

وقع الحادث بعد اصطدام الحافلة بالحاجز الإسمنتي في منطقة ريزي بتركيا؛ فتعرَّض 4 أشخاص لإصابات متفرقة ما بين متوسطة وخطيرة؛ وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصابين لأقرب مركز طبي، ولا يزالون يتلقون العلاج تحت متابعة مكثفة من السفارة السعودية في تركيا والقنصلية في إسطنبول.

وكان السائق قد أخذ استراحة عند مدخل قرية أسمالي، وعندما استكمل السير على الطريق، وبعد قطع مسافة 500 متر، استخدم الفرامل بشكل مفرط في منحدر، فانحرفت الحافلة، واصطدمت بالحاجز الإسمنتي على اليمين، وحدث الانقلاب. وتم إخراج 23 شخصًا، وأُصيب أربعة منهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”، بحسب رئيس قرية أسمالي يرماك، رمضان يانيك، وفق “العربية”.

 

الكلمات الدلالية:
السفارة السعودية انقلاب حافلة تركيا حافلة تركيا

مواد ذات صلة

المزيد
أمريكا تطور حزمة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية ضد الصين

أمريكا تطور حزمة غير مسبوقة من العقوبات الاقتصادية ضد الصين

منذ 7 سنوات
مريض “إيدز” يقدم وجبات لزبائنه بالجبيل

مريض “إيدز” يقدم وجبات لزبائنه بالجبيل

منذ 8 سنوات
تدفئة ومشروبات للطلاب في اختبارات «تعليم عسير»

تدفئة ومشروبات للطلاب في اختبارات «تعليم عسير»

منذ 7 سنوات
«تداول» تُطلق نظامها الجديد X-stream INET

«تداول» تُطلق نظامها الجديد X-stream INET

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *