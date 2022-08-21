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صرف أكثر من 60 مليون ريال مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي
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صرف أكثر من 60 مليون ريال مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي

صرف أكثر من 60 مليون ريال مستحقات الدفعة العاشرة لمزارعي القمح المحلي
٠٢:٠٠:٤٤ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن صرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة الخامسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443/ 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما جرى إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (60.953.812) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (34.489) وذلك لعدد (104) مزارعين، حيث إن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (493.310) أطنان لعدد (1694) مزارعًا.

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ولقرب إقفال موسم الاستلام لهذا العام، تدعو المؤسسة المزارعين بسرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 39 وتاريخ 16/1/1438هـ القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25/2/1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.

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الشركات الزراعية القمح المحلي المؤسسة العامة للحبوب مزارعي القمح المحلي

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