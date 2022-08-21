“أرجان باكيج”.. أول شركة تطرح باقات متنوعة من منتجات زيت الأرجان الأصلي بتخفيضات تصل إلى 50% (صور)

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قدّمت شركة باقة الأركان الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل الطبيعية والغذاء الصحي بالمملكة العربية السعودية، باقات متنوعة وخصومات على مختلف منتجاتها من زيت الأرجان الأصلي، والتي يتم طرحها من خلال علامتها التجارية “أرجـان باكـيـج” بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد منتج زيت الأرجان مستحضر تجميل طبيعي للعناية بالشعر والبشرة لدى الرجال والنساء، ويستخلص من عصارة ثمار شجرة الأرجان الطبيعية، التي تنمو في فصل الصيف بجنوب المغرب العربي، ويعود عمرها إلى أكثر من 2000 عام.

وخصصت منظمة “اليونسكو” يوم 10 مايو من كل عام للاحتفال بشجرة الأرجان، نظرًا لما أثبتته التجارب العملية من قدرة الزيوت المستخلصة منها للاستخدام الطبي الأمن متعدد الأغراض.

ومن جانبه، قال ماجد عبد الرحمن ياسين أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة باقة الأركان المؤسسة للعلامة التجارية أرجـان باكـيـج، إنه حرص على أن تكون شركته باقة الأركان من أوائل الشركات بالشرق الأوسط التي تقدم منتج زيت الأرجان الأصلي، بعدما أثبتت التجارب الطبية دوره الكبير في معالجة مشكلات الشعر والبشرة، بفضل ما يحتويه من معادن طبيعية ومواد مضادة للأكسدة.

وتساعد مكونات زيت الأرجان في تطريب الشعر، وتنعيمه وإعطاءه الحيوية، وزيادة نموه وكثافته، وتنعيم الشعر المجعد؛ لذلك كانت شركة “باقة الأركان” من أوائل الشركات في الشرق الاوسط التي شيدت مصنعًا خصيصًا لإنتاج مستحضرات الزيت في المغرب العربي، بجوار مناطق نمو شجرة الأرجان الأصلية.

وأضاف “ماجد أيوب”، أن أهم ما يميز زيت الأرجان أنه منتج طبيعي 100% ولا يضاف إليه أي كيماويات، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية من أكثر الدول استيرادًا له حول العالم؛ لأهميته أيضًا في العناية بالبشرة ومعالجة بعض الأمراض الجلدية، والعناية بالأظافر، كما يمكن استخدامه أيضًا كزيت غذائي بعد التحميص، حيث يعض من أكثر الزيوت ذات القيمة الغذائية.

وتوفر “أرجـان باكـيـج” منتج زيت الأرجان في أشكال مختلفة، سواء بلسم للاستحمام أو شامبو للعناية بالشعر، أو زيت تجميلي، كما يمكن شراء أي منتج للشركة من خلال العديد من باقات العناية بالبشرة والشعر بتخفيضات تصل إلى 50%.

ويمكن للأفراد من خارج المملكة العربية السعودية شراء المنتجات كذلك، عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، والدفع عن طريق وسائل الدفع الالكترونية والتحويلات البنكية.

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