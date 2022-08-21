الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
في الذكرى الـ53 على إحراق “الأقصى”.. الاحتلال يواصل مخططاته لتقسيم المسجد المبارك
تنبيه عاجل.. “الزكاة والضريبة” تدعو المكلفين من قطاع الأعمال إلى تقديم إقراراتهم خلال هذا الموعد
بالصور.. انهيار كتل خرسانية في مزار كربلاء وعمليات لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض
تعرض بيانات المستخدمين للاختراق.. إليك أهم تحديثات “أبل” لعلاج الثغرات الأمنية
التقويم الدراسي 1444هـ.. موعد بدء الدراسة ونهاية “الفصل الثالث”
بأكثر من 33 ألف تغريدة.. “حقيقة يجب إدراكها” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”

أحدث الأخبار

في الذكرى الـ53 على إحراق “الأقصى”.. الاحتلال يواصل مخططاته لتقسيم المسجد المبارك

في الذكرى الـ53 على إحراق “الأقصى”.. الاحتلال يواصل مخططاته لتقسيم المسجد المبارك
١٢:٤٠:٢٨ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

بعد مرور أكثر من نصف قرن على إحراق ” المسجد الأقصى، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن المسجد الأقصى يخضع لعدوان متواصل من الاحتلال، من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير الاحتلالية لعزله عن محيطه ومحاصرته عبر منع الفلسطينيين من الوصول إليه وحرمانهم من الصلاة فيه، وفرض مزيد من التقييدات والحواجز والعقوبات الجماعية التي تقلل من الأعداد التي تستطيع الدخول إليه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، بمناسبة الذكرى الـ53 على إحراق المسجد الأقصى، أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ مخططاتها ضد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانياً، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تترافق مع حملة تشنها سلطات الاحتلال على دائرة الأوقاف الإسلامية ورجالاتها ومؤسساتها بهدف سحب صلاحياتها ومنعها من ممارسة مهامها المختلفة تجاه المسجد الأقصى.

أقرأ أيضًا:

بالفيديو.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى

وشددت على أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وأن ما يقوم به الاحتلال من عمليات وإجراءات استعمارية تهويدية باطلة من أساسها لن تنشِئ اي حق لدولة الاحتلال في القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية, مؤكدة أن توفير الحماية الدولية للقدس ومقدساتها هو المدخل الرئيس لحماية حل الدولتين وعملية السلام.

وحملت الخارجية الفلسطينية، دولة الاحتلال المسؤولية عن انتهاكاتها وجرائمها ضد الاقصى، وحذرت من المخاطر المحدقة به بشكل يومي، مؤكدة أن صمود الفلسطينيين حافظ على هويتها الإسلامية المسيحية وعروبتها وأفشل مخططات الاحتلال وأهدافه.

الكلمات الدلالية:
القدس المسجد الأقصى دائرة الأوقاف الإسلامية فلسطين

مواد ذات صلة

المزيد
سقوط سيارتين في «منهل» للصرف الصحي بينبع (صور)

سقوط سيارتين في «منهل» للصرف الصحي بينبع (صور)

منذ 6 سنوات
إقالة علي صالح من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام

إقالة علي صالح من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام

منذ 7 سنوات
توقعات “الزعاق”: غداً دخول الشتاء فلكياً.. واليوم أقصر نهار وأطول ليلة بالسنة

توقعات “الزعاق”: غداً دخول الشتاء فلكياً.. واليوم أقصر نهار وأطول ليلة بالسنة

منذ 8 سنوات
شاهد.. تقرير يرصد جرائم النظام الإيراني في مواسم الحج

شاهد.. تقرير يرصد جرائم النظام الإيراني في مواسم الحج

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *