22 مليون مستخدم للتطبيق في المملكة.. مخاطر “تيك توك” على طفلك

تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن وجود 22 مليون مستخدم لتطبيق تيك توك في المملكة، وأكدت الجامعة أنها أجرت دراسة علمية عن التطبيق، بعد الجدل الذي أثاره وتعرضه لانتقادات من جراء التحديات الأمنية المرتبطة باستخدامه، وتنامي توظيفه من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة، إضافة إلى استخدامه لنشر مواد غير أخلاقية.

وأوضحت ورقة تحليل السياسات الأمنية التي أعدها مركز البحوث الأمنية بالجامعة أن التطبيق انتشر في أكثر من 150 دولة، ويدعم أكثر من 75 لغة، بينما عدد مستخدميه يقارب مليار مستخدم نشط شهرياً، وهناك 167 مليـون مشاهدة في الدقيقـة الواحـدة لما ينشر عليه.

وأوصت الجامعة بأهمية التنسيق مع الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، لوضع مدونة الممارسات العربية بشأن المعلومات المضللة، والمحتوى المتطرف وغير الأخلاقي المتداول عبر هذه التطبيقات، ومنها تطبيق “تيك توك”، حسب “البلاد”.

وأشارت إلى أهمية قيام الأجهزة والمؤسسات الحكومية في الدول العربية بالأخذ بسياسات التدابير التنظيمية، فيما يتعلق بضبط وتنظيم آليات عمل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المستشار الاجتماعي فهد القحطاني، حذر من خطورة السلوكيات الخاطئة المنتشرة في التطبيق، معتبرًا أنها خطر حقيقي على المجتمع.

وقال القحطاني، في برنامج بثته قناة “الإخبارية”: “انتشار السلوكيات الخاطئة وإبرازها بشكل كبير في مواقع منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص تطبيق تيك توك، يجعل النشء الصغير لا يميز بين القيم والثوابت وبين ما ينشر على هذه المنصات”.

وأوضح المستشار الاجتماعي أن المملكة بها 22 مليون مستخدم لتطبيق التيك توك، وهو رقم كبير مقارنة بتعداد مواطني المملكة، مما يجعل الخطر أكبر.