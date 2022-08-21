الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة
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فرص

للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة

للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة
١٢:٥٥:٠٨ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب التقديم للرجال عبر موقعها الإلكتروني لحملة الثانوية فأعلى، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة لشغل الوظائف حسب المسميات والشروط التالية:

* مسميات الوظائف:-

1 – مراقبي مساجد.

2 – حارس أمن.

3 – إمام.

4 – مؤذن.

5 – دعوة.

* المتطلبات والشروط:-

1 – أن يكون سعودي الجنسية.

2 – ألا يقل العمر عن 18 سنة .

3 – الحصول على الشهادة الثانوية.

4 – حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

5 – اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

6 – التفرغ التام للعمل.

7 – اجتياز الكشف الطبي.

8 – حُسن السيرة والسلوك.

9 – لم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة.

10 – لم يسبق فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي.

* المميزات الوظيفية:-

– الرواتب تبدأ من 6,000 للجامعي و 4,500 لحملة الثانوية.

* تعليمات مهمّة:-

* يشترط التفرغ الكامل للوظيفة.

* تعليمات التقديم :

– للتقديم (خلال الفترة المحدّدة فقط) من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )

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