للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن فتح باب التقديم للرجال عبر موقعها الإلكتروني لحملة الثانوية فأعلى، في مختلف مناطق ومحافظات المملكة لشغل الوظائف حسب المسميات والشروط التالية:
* مسميات الوظائف:-
1 – مراقبي مساجد.
2 – حارس أمن.
3 – إمام.
4 – مؤذن.
5 – دعوة.
* المتطلبات والشروط:-
1 – أن يكون سعودي الجنسية.
2 – ألا يقل العمر عن 18 سنة .
3 – الحصول على الشهادة الثانوية.
4 – حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
5 – اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
6 – التفرغ التام للعمل.
7 – اجتياز الكشف الطبي.
8 – حُسن السيرة والسلوك.
9 – لم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة.
10 – لم يسبق فصله من العمل الحكومي بقرار نظامي.
* المميزات الوظيفية:-
– الرواتب تبدأ من 6,000 للجامعي و 4,500 لحملة الثانوية.
* تعليمات مهمّة:-
* يشترط التفرغ الكامل للوظيفة.
* تعليمات التقديم :
– للتقديم (خلال الفترة المحدّدة فقط) من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا )