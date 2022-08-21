بعد تدشين البرنامج الدعوي.. “مفاتيح الخير” الأكثر تداولاً عبر “جوجل” داخل المملكة

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بعد أن أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران البرنامج الدعوي الصيفي “مفاتيح الخير” بمحافظة شرورة، تصدر البرنامج قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا عبر “جوجل” بأكثر من 10 آلاف عملية بحث.

وبحث رواد السوشيال ميديا عن برامج وزارة الشؤون الاسلامية، وتحديدًا البرنامج الدعوي الصيفي “مفاتيح الخير”، المعلن عنه مؤخرًا.

يشتمل البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، على الدورة العلمية الثلاثين بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة، يصاحبها الدورة التأسيسية لمنسوبي المساجد على نظام العقود بجامع الأبوين.

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ومن أبرز الندوات المشتمل عليها البرنامج، ندوة نهج السلف، وندوة دور الإمام والخطيب في الفتن والأزمات؛ الموجهة للأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة وطلبة العلم بقاعة نهج الرواد.

إضافةً إلى إقامة مجموعة من الدروس والكلمات حيث تم مراعاة تغطية جوامع ومساجد محافظة شرورة مع إقامة خطب الجمعة بجوامع المحافظة، إلى جانب البرنامج النسائي بمشاركة الداعيات المختصات الذي يقام بدور تحفيظ القرآن الكريم، وقاعة قصر الخير، وفي عددٍ من مصليات النساء.