بالصور.. انهيار كتل خرسانية في مزار كربلاء وعمليات لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات العراقية، أن كتلًا خرسانية سقطت على مزار في مدينة كربلاء جنوب البلاد، وأن عمليات إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض، مستمرة.

وأوضح الدفاع المدني العراقي، أن عمليات إنقاذ المحاصرين من تحت أنقاض مزار الإمام علي بكربلاء مستمرة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية بكربلاء تمد المحاصرين بالغذاء والمياه لإبقائهم أحياء.

ونجحت قوات الدفاع المدني، في إخراج بعض المحاصرين، مؤكدة نجاة 6 أشخاص، وأن هناك تواصلاً مع المحاصرين أسفل الكتل الخرسانية المنهارة، لافتة إلى أنه تم إيصال الأوكسجين والطعام لعدد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

كما تواصل فرق إنقاذ الدفاع المدني عمليات الحفر الدقيق باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف لقص قضبان التسليح ورفع الكتل الخرسانية في موقع قطارة الإمام علي في كربلاء، باشتراك فريق النخبة من رجال البحث والإنقاذ التابع لمديرية الدفاع المدني في بغداد، وإسناد فرق إنقاذ محافظات بابل والديوانية والمثنى كجهد ساند لفرق إنقاذ كربلاء.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر إتمام عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم، ونجحت الفرق بإخراج طفلين وصبي بصحة جيدة تم نقلهم إلى المستشفى لمتابعة وضعهم الصحي ومازلت تواصل أعمال الإنقاذ لحين إخراج جميع المحتجزين من الزائرين والعمال.

وحسب بيان رسمي، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحادث كان نتيجة التشبع بالرطوبة للساتر الترابي الملاصق للمزار مما أدى عن انهيار كومة ترابية على سقف المزار وسقط على عدد من الزائرين.