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تعرض بيانات المستخدمين للاختراق.. إليك أهم تحديثات “أبل” لعلاج الثغرات الأمنية
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تعرض بيانات المستخدمين للاختراق.. إليك أهم تحديثات “أبل” لعلاج الثغرات الأمنية

تعرض بيانات المستخدمين للاختراق.. إليك أهم تحديثات “أبل” لعلاج الثغرات الأمنية
١٢:٣٢:٣٧ م، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وأطلقت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “أبل”، تحديثات لنظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس ومتصفح الإنترنت سفاري 15.6.1 لسد ثغرات أمنية تم اكتشافها في كل من نظام التشغيل وتطبيق تصفح الإنترنت.

وقال راشيل توباك، الرئيس التنفيذي لشركة SocialProof Security ، قال إن تفسير آبل للثغرة الأمنية يعني أن المخترق يمكنه الحصول على “وصول إداري كامل إلى الجهاز” حتى يتمكن من تنفيذ أى برمجية عشوائية كما لو كنت أنت، حسب “جارديان”.

وعلى الرغم من أنه ليس من غير المعتاد أن تطرح شركة آبل تحديثات الأمان لهواتفها عندما تظهر العيوب أو الثغرات الأمنية فورًا، ولكن نظرًا لأنه قد تم استغلال هذه الثغرة للفعل لدى المستخدمين، لذلك قررت طرح هذه التحديثات العاجلة لتأمين المستخدمين ضد الاختراق.

وأطلقت آبل تحديثات iOS 15.6.1 لأجهزة آيفون بدءا من هواتف iPhone 6S وحتى أحدث إصدار من هواتف آيفون 13، كما أطلقت تحديث iPadOS 15.6.1 لأجهزة آيباد iPad Pro جميع الطرز ، و أجهزة آيباد iPad Air 2 والإصدارات الأحدث.

وكذلك أجهزة آيباد iPad من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، و أجهزة آيباد iPad Mini 4 والإصدارات الأحدث، و iPod Touch (الجيل السابع).

ويجب على جميع مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد وكذلك أجهزة Mac تنزيل التحديثات الطارئة لأجهزتهم من خلال الانتقال إلى “الإعدادات”، ثم تحديد “عام” و”تحديث البرنامج”.

وكانت “أبل” حذرت من ثغرات اكتشفتها في بعض أجهزة هواتف “iPhone” و”آيباد” و”ماك”، داعية جميع مستخدميها إلى التحرك في أسرع وقت ممكن.

ونشر عملاق التكنولوجيا هذا التنبيه، منذ مساء الأربعاء، داعيًا إلى تنزيل تحديث iOS 15.6.1 من أجل حماية المستخدمين من هجمات الاختراق.

لافتًا إلى أن تلك الثغرات الأمنية الخطيرة، تسمح للمهاجمين بالسيطرة الكاملة على الأجهزة، بحسب ما نقلت “أسوشيتدبرس”

الكلمات الدلالية:
ثغرات أمنية شركة أبل متصفح سفاري نظام iOS هواتف أيفون

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