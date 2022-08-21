بأكثر من 33 ألف تغريدة.. “حقيقة يجب إدراكها” يتصدر ترند المملكة على “تويتر”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “حقيقة يجب إدراكها” قائمة الموضوعات الأكثر انتشارًا “الترند” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في المملكة، بأكثر من 33 ألف تغريدة.

وشارك متابعون تغريدات تحتوى على نصائح وجمل مأثورة وحكم، فضلاً عن صور ومقاطع فيديو متداولة عبر السوشيال ميديًا، فيما نشر حساب “محي الصمادي”: “معظم الآيات تحث على الإنفاق في سبيل الله، ولو تأملنا أواخر سورة البقرة لوجدنا آيات كثيرة حولها، فهي من أعظم الأعمال كونها متعدية من فاعلها للغير وللمجتمع. ولو أن كل المسلمين راجعوا أنفسهم وأدى كل منهم زكاة ماله وتعدى ذلك بالإنفاق لوجه الله لما رأينا محتاجًا”.

وشارك حساب “haifa althamali” تغريدة قالت: “ان الحق لن يموت وسوف يعود يوما لأهله ان المال الذي يسلب بالاحتيال لو ملايين لن يفيد كل سارق.. أيها المظلوم مهما تألمت لا تحزن”.

وقال “عادل العبدالجبار”: “قد تشعر بالقلق وكثرة التفكير أحياناً وترى الأقدار تجري بعكس ما أردت وتعجز عن فهمها فضلاً عن حلها لا تدري ما الذي يجب التمسك به أو التخلي عنه تيقن أن الأقدار عند الله في غاية الدقة والترتيب والحكمة فكل شيء قُدر لك في وقته وبالقدر المناسب وبغاية الرحمة واللطف”.

وقال حساب: “Omar”: “اللهم اني رضيت بما كتبته لي لك الحمد يارب على ما اعطيت وعلى ما منعت الحمد لله لك يارب ع كل حال”.