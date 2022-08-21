شاهد.. كيف اخترق نيزك كبير الغلاف الجوي في القصيم وحائل

تواصل – فريق التحرير:

اخترق نيزك كبير الغلاف الجوي في القصيم وحائل، في ظل استمرار الحالة المطرية الصيفية وتعرض بعض أجزاء المملكة لأمطار ورياح وعواصف ورعود وبرق وأجواء متقلبة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اختراق نيزك للغلاف الجوي، وتمت مشاهدته في القصيم وحائل، وقد يكون مشاهدًا في مناطق أخرى من المملكة.

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على معظم المملكة والخليج، مع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر غزيرة على جازان، ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير والإمارات وعُمان وجنوبي المدينة والشرقية، وأمطار خفيفة على غرب وشمال منطقة الرياض.

كما توقع خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند، استمرار حالة مدار 22 المطرية الصيفية، مع تشكل سحب ممطرة على نواحي متفرقة من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة والربع الخالي وجنوبي المدينة، وغربي منطقة الرياض، وعلى أجزاء من جازان، وقد تكون التوقعات متوسطة إلى شبه غزيرة.

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فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان وعسير.

ومن الخميس وحتى اليوم الأحد، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.