آخر التطورات.. بعد 18 ألف إصابة في 78 دولة سائح إيطالي ينقل جدري القرود إلى كوبا

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بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، تسجيل 18 ألف إصابة بالفيروس المسبب لجدري القرود في 78 دولة، نقل سائح إيطالي المرض إلى كوبا.

سائح إيطالي ينقل المرض إلى كوبا

وأعلنت السلطات الصحية في كوبا، تسجيل أول حالة من مرض جدري القرود في البلاد، بعد تأكيد إصابة سائح إيطالي.

وأكدت وزارة الصحة الكوبية، أن المريض الذي وصل إلى كوبا الاثنين الماضي، تم نقله إلى المستشفى بعد ثلاثة أيام في حالة حرجة، وأن حياته في خطر.

الحالة خطيرة ربما تؤدي إلى الوفاة

وأضاف الوزارة أن المريض ساءت حالته بعدما شعر بتوعك يوم الأربعاء الماضي، وبحلول الخميس تم نقله إلى المستشفى لتلقي علاج مكثف، حيث أصيب بنوبة قلبية تعافى منها، حسب “فرانس برس”.

وأشارت إلى أن السائح أقام في منزل مستأجر، وأنه زار أماكن عدة في المقاطعات الغربية للبلاد، دون أن تحدد عمره أو أي تفاصيل أخرى.

زيادة إمدادات لقاح مضاد لـ “جدري القرود”

في الوقت نفسه، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أنها قررت إجازة خطة لزيادة إمدادات لقاح مضاد لـ “جدري القرود”، مؤكدة أنها توصي بالتطعيم ضد المرض ولو بجرعة أصغر من اللقاح.

وأوضحت أنها وافقت على استخدام لقاح مضاد للجدري، للوقاية من المرض الذي قد تقرر منظمة الصحة العالمية تصنيف ارتفاع عدد الإصابات به حالة طوارئ صحية تثير قلقًا دوليًا.

الاتحاد الأوروبي يجيز لقاح ايمفانيكس

وأشارت إلى أن لقاح ايمفانيكس الذي ابتكرته شركة “بافاريان نورديك” الدنماركية، قد أجيز استخدامه في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013 للوقاية من الجدري، وأنه تمّ الموافقة على استخدامه لمكافحة جدري القرود، بسبب التشابه بين هذا الفيروس وفيروس الجدري.

فيما تقيم لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية المؤشرات الوبائية، بعدما ساء الوضع في الأسابيع الأخيرة، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

18 ألف إصابة في 78 دولة

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن المرض أصاب أكثر من 18 ألف شخص في عشرات الدول حول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود في 78 دولة، مشيرة إلى أن 25% من الإصابات في منطقة الأمريكيتين، بينما توجد 70% منها في أوروبا.

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