خبراء الطقس يتوقعون: أجواءً حارة جدًا وخريطة الأمطار تشمل هذه المناطق

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تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، ترتفع درجات الحرارة على أكثر من منطقة.

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على معظم المملكة والخليج، مع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر غزيرة على جازان، ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير والإمارات وعُمان وجنوبي المدينة والشرقية، وأمطار خفيفة على غرب وشمال منطقة الرياض.

كما توقع خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند، استمرار حالة مدار 22 المطرية الصيفية، مع تشكل سحب ممطرة على نواحي متفرقة من مناطق، جازان وعسير والباحة ومكة والربع الخالي وجنوبي المدينة، وغربي منطقة الرياض، وعلى أجزاء من جازان، وقد تكون التوقعات متوسطة إلى شبه غزيرة.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان وعسير.

ومن الخميس وحتى اليوم الأحد، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

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