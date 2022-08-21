الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
خبراء الطقس يتوقعون: أجواءً حارة جدًا وخريطة الأمطار تشمل هذه المناطق
بالإنفوجراف.. 6 فوائد للعنب أبرزها الوقاية من السرطان
هل يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي؟.. “الموارد البشرية” توضح
أبرزها الإعاقة أو الوفاة.. استشاري يوضح خطورة مضاعفات السمنة
تفاصيل جديدة.. حادث سير لحافلة على متنها 23 مواطنًا في تركيا (فيديو)
أوكرانيا.. زيلينسكي يحذر مواطنيه من هذا الأمر

أحدث الأخبار

خبراء الطقس يتوقعون: أجواءً حارة جدًا وخريطة الأمطار تشمل هذه المناطق

خبراء الطقس يتوقعون: أجواءً حارة جدًا وخريطة الأمطار تشمل هذه المناطق
٠٩:٠٠:١٦ ص، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، ترتفع درجات الحرارة على أكثر من منطقة.

الصورة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز بن محمد الحصيني، أجواءً من حارة إلى حارة جداً على معظم المملكة والخليج، مع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر غزيرة على جازان، ومن خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير والإمارات وعُمان وجنوبي المدينة والشرقية، وأمطار خفيفة على غرب وشمال منطقة الرياض.

كما توقع خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند، استمرار حالة مدار 22 المطرية الصيفية، مع تشكل سحب ممطرة على نواحي متفرقة من مناطق، جازان وعسير والباحة ومكة والربع الخالي وجنوبي المدينة، وغربي منطقة الرياض، وعلى أجزاء من جازان، وقد تكون التوقعات متوسطة إلى شبه غزيرة.

الصورة

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقتي جازان وعسير.

ومن الخميس وحتى اليوم الأحد، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخّي الحيطة والحذر من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مناطق المملكة.

الصورة

وأهابت المديرية بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن السدود وأماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.

اقرأ ايضًا:

“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار وجريان السيول على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني خبراء الطقس خريطة الأمطار درجات الحرارة مركز الأرصاد

مواد ذات صلة

المزيد
«التعليم» تُصدر الوثيقة الكاملة للتأمين الصحي الاختياري لمنسوبيها

«التعليم» تُصدر الوثيقة الكاملة للتأمين الصحي الاختياري لمنسوبيها

منذ 5 سنوات
«جمرك الملك فهد» يضبط 18 ألف زجاجة خمر مخبأة في «كراتين مياه» (صور)

«جمرك الملك فهد» يضبط 18 ألف زجاجة خمر مخبأة في «كراتين مياه» (صور)

منذ 5 سنوات
المفتي يستقبل وفداً من طلاب المعهد العلمي بمكة

المفتي يستقبل وفداً من طلاب المعهد العلمي بمكة

منذ 8 سنوات
سوريا.. وفاة مُسن بسبب البرد أثناء نزوحه من حلب

سوريا.. وفاة مُسن بسبب البرد أثناء نزوحه من حلب

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *