هل يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي؟.. “الموارد البشرية” توضح

تواصل – فريق التحرير

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه لا يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها على “تويتر”، أن إلغاء رخصة العمل يتم آليًا بعد 14 يومًا من تاريخ الإصدار إذا لم يتم السداد.

توضيح الوزارة جاء ردًا على استفسار وردها عبر صفحتها كان نصه:” أرجو ردًا حالاً كيف أعمل إلغاء خروج رخصة بغرض النهائي”.

وسبق أن أعلنت الوزارة أنه سيتم قريبًا إقرار تأمين عقود العمالة المنزلية بأسعار منخفضة ويشمل الهروب والمرض والوفاة.

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ووفقًا لبرنامج “الراصد”، المذاع على قناة “الإخبارية”، فإن الوزارة أوضحت أن هذا القرار يستهدف تعويض الأسر في حال هروب العمالة أو الوفاة وبنسبة رمزية، تكون في متناول الجميع.

وأضافت أن التأمين سيكون في عقد الاستقدام للعمالة، لحفظ الحقوق لجميع الأطراف.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق في جلسته التي عُقدت الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة، والعمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بوروندي.