تفاصيل جديدة.. حادث سير لحافلة على متنها 23 مواطنًا في تركيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكدت قناة الإخبارية، أن حادث سير وقع لحافلة في مدينة ريزا التركية كان على متنه 23 سائحًا سعوديًا.

وأوضحت أن الحافلة التي كانت تقل 23 مواطنًا، كان من بينهم 4 أطفال، وأنه تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى، وكانت حالتهم ما بين متوسطة إلى خطيرة، مؤكدة أن سفارة المملكة، ما زالت تتابع الحادثة وحالة الركاب أولًا بأول.

وبعد ساعات من الحادث المروع الذي وقع في مدينة غازي عنتاب بتركيا ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 22 آخرين، وقع حادث مماثل في منطقة ديريك بماردين، حيث اصطدمت شاحنة تعطلت فراملها بحشد كبير من المارة، في منطقة ديريك بمدينة ماردين، عقب اصطدامها بسيارتين أمس.

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وأسفر الحادث عن مقتل 16 هو الآخر وإصابة 28 آخرين، ما يجعل عدد قتلى الحادثين يصل إلى 32 وإصابة 50 آخرين، وذلك بعدما نشرت وسائل إعلام تركية مشاهد مأساوية من حادث تصادم بين سيارة إسعاف وحافلة ركاب، أودى بحياة 16 شخصًا وإصابة 21 آخرين.

وأشار حاكم محافظة غازي عنتاب، إلى أن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق من الصحفيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق، وأنه من بين القتلى، ثلاثة عناصر إطفاء وأربعة مسعفين وصحافيين من وكالة أنباء تركية.