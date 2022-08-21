مقتل ابنة حليف بوتين في انفجار سيارتها بموسكو.. ماذا يحدث في روسيا؟ (فيديو)

تواصل- وكالات

لقيت ابنة ألكسندر دوجين، مستشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مصرعها حيث تم تفجير سيارتها في موسكو، في مؤامرة اغتيال مزعومة استهدفت الأب.

وتحدثت صحف محلية عن “مؤامرة اغتيال” في موسكو في وقت متأخر من يوم السبت، 20 أغسطس، عن وفاة ابنة ألكسندر دوجين، مساعد فلاديمير بوتين المقرب، البالغ من العمر 60 عامًا، حسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

تزعم تقارير أن داريا دوجين كانت تقود سيارتها عندما انفجرت مما أدى إلى مقتلها، وذلك وفقًا للصحيفة البريطانية.

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ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، وقع الحادث بالقرب من Bolshiye Vyazyomy، وهي قرية صغيرة تقع في منطقة Odintsovsky في موسكو أوبلاست. يُعتقد أن دوجين كانت تقود سيارتها لاندكروزر برادو عندما انفجرت فجأة. وزعمت مصادر إعلامية أن السيارة المفخخة كانت تستهدف والدها.

يُظهر مقطع فيديو تم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعى سيارة تحترق بشدة على جانب طريق في مكان ما في روسيا مع وجود سيارة إطفاء في منطقة الانفجار

ويعتقد أن ألكسندر دوجين هو العقل المدبر وراء تخطيط بوتين لغزو أوكرانيا. وقد أطلق عليه سابقًا اسم “راسبوتين” و”عقل بوتين”، بسبب التأثير الذى يُزعم أنه يحمله على الرئيس الروسى، فضلًا عن علاقتهما الشخصية الوثيقة.