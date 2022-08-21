أبرزها الإعاقة أو الوفاة.. استشاري يوضح خطورة مضاعفات السمنة

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كشف استشاري جراحة السمنة والأورام محمد الجارالله، أن خطورة أمراض السمنة تعدت أضرار التدخين، فهي تؤدي إلى اعتلال في وظائف الأعضاء وتراكم آثار سلبية تؤدي إلى تلفها.

وقال الجار الله: “السمنة تهدد الحياة، وهي المدخل لأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسرطان وغيرها. وقد أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2004 أنها وباء العصر، ومسبب للوفاة عالميًا”، حسب “القبس”.

وأوضح أن أبرز مضاعفات السمنة هي:

1 – الوفاة مبكرًا

السمنة عامل رئيس للوفاة مبكراً، بغض النظر عن العمر، وترفع المضاعفات الصحية التي ترافقها نسبة وفاة البدناء، مقارنة بأقرانهم غير البدناء.

2 – الأمراض المزمنة

من أهمها أمراض القلب، والذبحة الصدرية والجلطات، وارتفاع الدهون وضغط الدم، والسكري الذي يؤثر سلباً على جميع أعضاء الجسم، مثل الكلى والأعصاب والشرايين والعين.

3 – أمراض الجهاز الهضمي

تتسبب السمنة في زيادة الضغط داخل البطن، ما يؤدي إلى ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، واستمرار المعاناة من الحموضة وأعراض الارتجاع وعسر الهضم.

4 – أمراض الجهاز التنفسي

تقلل السمنة من السعة الاحتياطية للرئتين، وتخفض كفاءة التنفس، ما يؤدي إلى المعاناة من مشكلات، مثل نوبات الاختناق أثناء النوم، والنوم أثناء الجلوس، وتكرار اليقظة أثناء النوم.

5 – تدهور اللياقة البدنية

يعاني البدناء من صعوبة الحركة والركض وصعود الدرج وانخفاض القدرات البدنية.

6 – تورم الساقين

يحدث ذلك غالباً نتيجة مضاعفات أمراض القلب أو الكلى أو حدوث جلطة في أوردة الساق التي تكثر عند البدناء. وقد تنتقل الجلطة من الساق لتصل إلى الرئتين، مسببة مضاعفات خطرة تهدد الحياة.

7 – مشكلات جلدية

تسبب السمنة التهابات وتصبّغات جلدية وتشققات في منطقة البطن والأفخاذ والأذرع، إضافة إلى الترهل.

8 – السرطان

أظهرت الدراسات أن نسبة الإصابة بسرطانات الثدي والمبيض وعنق الرحم عند النساء البدينات أكثر من النساء غير البدينات. وبالنسبة للرجال، ترتفع نسبة إصابة البدناء بسرطاني البروستاتا والقولون بنسبة أكبر من غير البدناء.