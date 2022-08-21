العراق يستدعي سفيره في الأردن بسبب صورة «غير لائقة» أثارت جدلًا

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استدعاء سفيرها لدى الأردن، حيدر العذاري، على خلفية الضجة الحاصلة بسبب صورة للسفير وزوجته مع مغن لبناني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان مقتضب، إن “الوزارة استقدمت سفير جمهوريّة العراق في المملكة الأردنيّة الهاشميّة حيدر العذاري إلى بغداد”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، بشأن الصور التي نشرها المغني، عن زيارته إلى منزل سفير العراق لدى الأردن، وظهوره مع زوجة السفير في صور اعتبرت “غير لائقة”.