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«الصحة» تفتح تحقيقًا عاجلًا في صرف 40 مليون «بدلات» لموظفين بالطائف
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«الصحة» تفتح تحقيقًا عاجلًا في صرف 40 مليون «بدلات» لموظفين بالطائف

«الصحة» تفتح تحقيقًا عاجلًا في صرف 40 مليون «بدلات» لموظفين بالطائف
٠٢:٣٠:٢٦ ص، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

فتحت وزارة الصحة ممثلةً في إدارة البدلات العامة للرواتب والأنظمة، تحقيقًا عاجلًا في صرف بدلات تتجاوز 40 مليون ريال لموظفين في مستشفيات الشؤون الصحية في محافظة الطائف.

وحسب- عكاظ- فقد لوحظ صرف مبالغ لموظفين لا تنطبق عليهم ضوابط وشروط صرف البدلات النظامية.

ووفقًا للخطاب المرسل والبيانات، فإنه يبلغ عدد الموظفين والموظفات المطلوب التحقق من أحقيتهم في صرف البدلات، 382 موظفًا وموظفة.

وتطالب وزارة الصحة بإرفاق المسوغات القانونية “الحكم القضائي في حال كان سبب الصرف حكمًا قضائيًا”، وفي حال عدم وجود ما يبرر الصرف توقف البدلات، مع استعادة المبالغ المصروفة دون وجه حق.

وأشارت الوزارة إلى سرعة الرد خلال أسبوع، أو سيتم إيقاف البدلات عن الموظفين من قبل الوزارة، في ظل تجاوز المبالغ المصروفة 35 مليون ريال، وراوحت البدلات بين 1150 و400 ألف ريال.

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بدالات تحقيق عاجل موظفين بالطائف وزارة الصحة

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