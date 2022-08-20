قرار جديد من ألمانيا يتعلق بتسليح أوكرانيا .. ماذا يحدث؟

تواصل – فريق التحرير:

قررت الحكومة الألمانية، إمداد السلطات الأوكرانية بأسلحة نوعية، لمواجهة الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، في ظل استمرار الحرب بين الجانبين.

وتفصيلا، أعلنت الحكومة الألمانية على موقعها عبر الإنترنت أنها بصدد إمداد أوكرانيا بـ20 قاذفة صواريخ من عيار 70 ملم و2000 صاروخ.

وأوضحت الحكومة الألمانية، أن برلين تخطط لإرسال 20 راجمة و2000 صاروخ، لافتا إلى أن هذا الإمداد سيكون مباشرا من صناعة الدفاع الألمانية كجزء من برنامج تحديث الأسلحة.

وأشارت حكومة برلين إلى أن التسليم يعتمد على السرعة في الأداء، حيث أن أعمال الصيانة والإنتاج لم تكتمل بعد.