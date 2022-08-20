السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة في عدد من التخصصات ولجميع المؤهلات .. رابط التقديم
فيديو يوثق لحظة دهس شاحنة لحشد في تركيا.. سقوط 32 قتيلاً وإصابة 50
جامعة الحدود الشمالية تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية الداخلية لهذه الفئة من الطلاب
شاهد.. أمريكا تلجأ لاستخدام جميع أنواع الطائرات لإطفاء حريق ضخم
«الخثلان» يعلق على تصريحات عبدالله المسند بشأن ما حدث في الأيام الأخيرة.. ماذا قال؟
مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الأحد

فرص

وظائف شاغرة في عدد من التخصصات ولجميع المؤهلات .. رابط التقديم

وظائف شاغرة في عدد من التخصصات ولجميع المؤهلات .. رابط التقديم
٠١:٥٤:٢٩ ص، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير – (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير تخطيط أول.

المدير التجاري.

مدير معماري مشارك.

منسق المشروع.

مدير الإنشاءات.

مدير الهندسة المعمارية.

مدير الهندسة المعمارية.

مدير شريك أول Onboarding.

مدير التطوير.

مدير الإنشاءات.

مهندس تخطيط أول.

مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية.

مدير التخطيط.

التيسير الأول ومدير مستوى الخدمة.

مدير أول سلامة وأمن المطارات.

مدير تجاري أول.

مساعد مدير هندسة المناظر الطبيعية.

مخرج تجاري.

مدير المشروع.

مدير مشروع معاون,

مساعد مدير البناء.

كبير أخصائي إدارة الأداء.

مدير إنشاءات أول.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ أمس 20 أغسطس 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
جميع المؤهلات شركة البحر الخمر للتطوير فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة والدبلوم بجدة والرياض

وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة والدبلوم بجدة والرياض

منذ 3 سنوات
إعلان نتائج المرحلة الأولى للمتقدمين بـ«كلية الملك خالد العسكرية»

إعلان نتائج المرحلة الأولى للمتقدمين بـ«كلية الملك خالد العسكرية»

منذ سنتين
الخطوط الحديدية تعلن توفر 61 وظيفة لحملة الثانوية العامة

الخطوط الحديدية تعلن توفر 61 وظيفة لحملة الثانوية العامة

منذ 9 سنوات
«العدل» تعلن توفر وظائف شاغرة بالمرتبة السادسة

«العدل» تعلن توفر وظائف شاغرة بالمرتبة السادسة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *