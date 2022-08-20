فيديو يوثق لحظة دهس شاحنة لحشد في تركيا.. سقوط 32 قتيلاً وإصابة 50

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بعد ساعات من الحادث المروع الذي وقع في مدينة غازي عنتاب بتركيا ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 22 آخرين، وقع حادث مماثل في منطقة ديريك بماردين.

وتداولت وسائل إعلام، فيديو من الحادث والذي يوثق لحظة اصطدام شاحنة تعطلت فراملها بحشد كبير من المارة، في منطقة ديريك بمدينة ماردين، عقب اصطدامها بسيارتين اليوم السبت.

وأسفر الحادث عن مقتل 16 هو الآخر وإصابة 28 آخرين، ما يجعل عدد قتلى الحادثين يصل إلى 32 وإصابة 50 آخرين.

كانت وسائل إعلام تركية نشرت مشاهد مأساوية من حادث تصادم بين سيارة إسعاف وحافلة ركاب، أودى بحياة 16 شخصًا وإصابة 21 آخرين

وأعلن حاكم محافظة غازي عنتاب اليوم السبت عن ضحايا الحادث، الذي وقع في جنوب شرق تركيا.

وقالت وكالة الأنباء التركية “ديميرورين” إن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق من الصحفيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

ومن بين القتلى، ثلاثة عناصر إطفاء وأربعة مسعفين وصحافيين من وكالة أنباء تركية.

وأظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمر جزئياً والحافلة على جانبها وقسمها الأمامي محطم.