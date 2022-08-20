جامعة الحدود الشمالية تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية الداخلية لهذه الفئة من الطلاب

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح بوابة القبول الإلكترونية للمنح الدراسية الداخلية للطلبة غير السعوديين للعام الجامعي 1444هـ.

وأوضحت جامعة الحدود الشمالية، أنه يمكن التسجيل والاطلاع على شروط وإجراءات القبول زيارة الرابط التالي (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، اعتمد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الحدود الشمالية عباس العنزي إجراءات حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ،في جميع المراحل الدراسية بالمنطقة.

وأوضحت إدارة التعليم بالحدود الشمالية أن إجراءات النقل الداخلي كانت وفق اللائحة الوزارية المعتمدة من وزارة التعليم ووفقًا للاحتياج في الميدان التعليمي والذي يُسهم في انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد، حيث بلغ عدد المتقدمين للحركة 1486 معلمًا ومعلمة فيما نقل 921 معلمًا ومعلمة بنسبة مئوية بلغت 62٪ .

وأكدت إدارة التعليم أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام “نور”، وآخر موعد لاستقبال التظلمات 1444/1/15هـ ـ وذلك عبر نظام نور، مبينة أن إخلاء الطرف للمنقولين والمنقولات سيكون إلكترونياً في نظام فارس من خلال حساب مديري ومديرات المدارس.