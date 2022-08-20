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شاهد.. أمريكا تلجأ لاستخدام جميع أنواع الطائرات لإطفاء حريق ضخم
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دولي

شاهد.. أمريكا تلجأ لاستخدام جميع أنواع الطائرات لإطفاء حريق ضخم

شاهد.. أمريكا تلجأ لاستخدام جميع أنواع الطائرات لإطفاء حريق ضخم
١٢:٥٧:٢٤ ص، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول إعلام أمريكي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق استعانة السلطات الأمريكية بعدد كبير من انواع الطائرات لمحاولة السيطرة على حريق ضخم.

ويظهر الفيديو طائرات من انواع مختلفة، تحاول إطفاء حرائق قرب مدينة أزوسا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث استخدموا كل ما لديهم من طائرات ومروحيات لسكب المواد التي تخمد الحرائق.

واضطرت السلطات الأمريكية إلى ذلك،  بسبب استحالة وصول طواقم الدفاع المدني لمكان الحريق لوعورة التضاريس.

الكلمات الدلالية:
أمريكا تضاريس حريق طائرات منطقة جبلية

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