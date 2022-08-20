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«الخثلان» يعلق على تصريحات عبدالله المسند بشأن ما حدث في الأيام الأخيرة.. ماذا قال؟
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«الخثلان» يعلق على تصريحات عبدالله المسند بشأن ما حدث في الأيام الأخيرة.. ماذا قال؟

«الخثلان» يعلق على تصريحات عبدالله المسند بشأن ما حدث في الأيام الأخيرة.. ماذا قال؟
١٢:٥٤:٠٢ ص، الأحد، ٢٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

علق أ.د سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، على تصريحات الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ، بشأن الحالة المطرية الصيفية التي شهدتها المملكة ودول خليجية الأيام الماضية.

وقال “المسند”، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” حالة مدار 22 المطرية الصيفية العجيبة، حطمت أرقام السجلات المناخية التاريخية المسجلة منذ أكثر من 50 سنة”.

وتابع :” بل وفاقت في طول فترتها الزمنية، واتساع رقعتها الجغرافية، وكثافة أمطارها اليومية ما دُون في كتب التاريخ خلال القرنين الأخيرين عن أمطار صيفية .. هذا والله أعلم”.

من جانبه قال الشيخ “الخثلان”، تعليقًا على تصريحات “المسند”، عبر منشور في حسابه على “تويتر”، :” هذا الغيث الذي نزل مؤخرا آثار رحمة الله فيه ظاهرة ؛ فقد استبشر به أهالي البلدان التي نزل عليها خاصة وأنه جاء في غير وقته المعتاد..وزاد منسوب المياه الجوفية”.

وتابع مستدلًا بقوله تعالى :” (فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون * وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين* فانظر إلى آثار  رحمة الله)”.

 

الكلمات الدلالية:
الأمطار حالة مطرية سعد الخثلان عبدالله المسند

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