مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الأحد
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 23 محرم 1444 هجرية، الموافق 21 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:52 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:38 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 23 محرم 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:42
المدينة – 4:38
الرياض – 4:09
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:24
المدينة – 12:25
الرياض – 11:57
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:54
الرياض – 3:25
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:47
المدينة – 6:51
الرياض – 6:23
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:17
المدينة – 8:21
الرياض – 7:53