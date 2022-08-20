مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مناطق المملكة ليوم الأحد

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 23 محرم 1444 هجرية، الموافق 21 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:52 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:38 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 23 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:42

المدينة – 4:38

الرياض – 4:09

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:24

المدينة – 12:25

الرياض – 11:57

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:48

المدينة – 3:54

الرياض – 3:25

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:47

المدينة – 6:51

الرياض – 6:23

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:17

المدينة – 8:21

الرياض – 7:53