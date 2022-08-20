أقوى موجة حر منذ 6 عقود.. جفاف 66 نهرًا في الصين (فيديو)

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أصدرت السلطات الصينية تحذيرًا من الجفاف في جميع أنحاء البلاد حيث تشهد الصين واحدة من أقوى موجات الحرارة منذ 6 عقود إضافة لعدم هطول الأمطار ما يؤثر على سلاسل التوريد العالمية.

وحسب ” سي إن إن”، تقوم بعض المدن بتشغيل محطات مترو الأنفاق الخاصة بها في مستوى الظلام لتوفير الطاقة، مشيرة إلى أن هناك بعض السكان ينامون في محطات مترو أنفاق للاحتماء من الحر.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن بحيرة بويانغ تقلصت الآن في أحد أحواض الفيضان المهمة لنهر يانغتسي بمقاطعة جيانغشي بوسط الصين إلى ربع حجمها الطبيعي لهذا الوقت من العام.

وذكر تلفزيون الصين المركزي يوم الجمعة إن ما يصل إلى 66 نهرا عبر 34 مقاطعة في منطقة تشونغتشينغ الجنوبية الغربية جفت.