السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الشؤون الإسلامية» تطلقُ البرنامجَ الدعوي الصيفي «مفاتيح الخير» بنجران
وفاة رجل الأعمال عبدالمقصود خوجة في أمريكا
كم يظل المصاب بفيروس كورونا معديا لغيره؟ دراسة توضح
فاجعة.. وفاة أم وأبنائها الثلاثة في حادث مروع بمحافظة الرس
مجددا.. ماسك يحاول عقد صفقات مع شركات «رقائق الدماغ البشري»
جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الثانية للمقبولين بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم لعام 1444هـ

محليات

«الشؤون الإسلامية» تطلقُ البرنامجَ الدعوي الصيفي «مفاتيح الخير» بنجران

«الشؤون الإسلامية» تطلقُ البرنامجَ الدعوي الصيفي «مفاتيح الخير» بنجران
١١:٤٣:٠٦ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أطلقَ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران – اليوم – البرنامج الدعوي الصيفي “مفاتيح الخير” بمحافظة شرورة.

ويشتملُ البرنامج الذي يستمر خمسة أيام، على الدورة العلمية الثلاثين بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة، يصاحبها الدورة التأسيسية لمنسوبي المساجد على نظام العقود بجامع الأبوين، وكذلك ندوة نهج السلف، وندوة دور الإمام والخطيب في الفتن والأزمات؛ الموجهة للأئمة والخطباء والمؤذنين والدعاة وطلبة العلم بقاعة نهج الرواد، إضافةً إلى إقامة مجموعة من الدروس والكلمات حيث تم مراعاة تغطية جوامع ومساجد محافظة شرورة مع إقامة خطب الجمعة بجوامع المحافظة، إلى جانب البرنامج النسائي بمشاركة الداعيات المختصات الذي يقام بدور تحفيظ القرآن الكريم، وقاعة قصر الخير، وفي عددٍ من مصليات النساء.

كما جرى تدشين المسابقة الفكرية الموجهة للشباب والفتيات على كتاب “الغلو، مظاهره، أسبابه، علاجه” لمحمد بن ناصر العريني، وتقديم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بنجران المشرف العام على البرنامج الدكتور عبدالرحمن العصيمي، أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ اللحمة الوطنية بين أبناء المملكة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، ويأتي ضمن البرامج والأنشطة الدعوية والعلمية التي ينفذها الفرع؛ لحث الناس على طلب العلم، وتوعيتهم بأمور دينهم ودنياهم.

الكلمات الدلالية:
البرنامج الدعوي الصيفي مفاتيح الخير نجران وزارة-الشؤون-الإسلامية

مواد ذات صلة

المزيد
الطقس: رياح تحد من الرؤية على شرق ووسط المملكة

الطقس: رياح تحد من الرؤية على شرق ووسط المملكة

منذ 9 سنوات
ضبط 607 متسولين بالشرقية.. 62% منهم مواطنون

ضبط 607 متسولين بالشرقية.. 62% منهم مواطنون

منذ 7 سنوات
مقطع صادم لشاب يتباهى بحرق «قط» بالسجائر وركله بقدمه

مقطع صادم لشاب يتباهى بحرق «قط» بالسجائر وركله بقدمه

منذ سنة واحدة
ضوابط تمتع الأبناء بمزايا حامل «الإقامة المميزة»

ضوابط تمتع الأبناء بمزايا حامل «الإقامة المميزة»

منذ سنتين

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *