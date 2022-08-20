السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
فاجعة.. وفاة أم وأبنائها الثلاثة في حادث مروع بمحافظة الرس
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محليات

فاجعة.. وفاة أم وأبنائها الثلاثة في حادث مروع بمحافظة الرس

فاجعة.. وفاة أم وأبنائها الثلاثة في حادث مروع بمحافظة الرس
١١:٠٢:٠٣ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

توفيت مواطنة وأبنائها الثلاثة في حادث سير مروع بمحافظة الرس بالقصيم، وتم تشييع جثامينهم اليوم السبت من جامع الشايع بالرس.

وأعلن حساب “جنائز القصيم” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، عن أسماء الضحايا، وهم:

١- علياء عيد عياد الحربي ( ٤٤ سنة)

٢-اعتدال نغيمش الحربي (١٤ سنة)

٣-دلال نغيمش الحربي (٢٢ سنة)

٤- عزام نغيمش الحربي (١٦ سنة)

كما تقدمت جمعية راحل لشؤون الموتى بالرس، بخالص العزاء لذويهم على هذه الفاجعة، معلنة كذلك أسماء الضحايا دون ذكر تفاصيل عن الحادث، بينما أفاد بعض المغردين أن هناك ابنة أخرى ما زالت في العناية المركزة.

وعلق العديد من المغردين على العزاء، داعين لهم بالرحمة والمغفرة ولذويهم بالصبر والسلوان.

الكلمات الدلالية:
القصيم حادث سير محافظة الرس وفاة أم

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