كم يظل المصاب بفيروس كورونا معديا لغيره؟ دراسة توضح

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أوضحت دراسة طبية حديثة في بريطانيا، أن الشخص الذي يصاب بكورونا يظل قادرا على نقل العدوى إلى غيره، طيلة الأيام الخمسة التي تلي ظهور الأعراض، بينما تسعى عدة دول في العالم إلى تخفيف إجراءات العزل، في ظل تحول “كوفيد 19” إلى مرض متوطن.

ووفقا لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فإن نقل العدوى لمدة خمسة أيام، يهم الأشخاص الذين يعانون من أعراض طفيفة بسبب المرض.

وكشفت الدراسة التي أجريت في “إمبريال كوليدج” بلندن، أن ثلثي المشمولين بالدراسة ظلوا ناقلين للعدوى حتى اليوم الخامس بعد ظهور الأعراض.

ووفقا للدراسة، ظل 25 في المئة من المشاركين في الدراسة ناقلين للعدوى بعد 7 أيام من بدء ظهور أعراض “كوفيد 19”.

وتوصي إجراءات الصحة البريطانية في الوقت الحالي بأن يعزل الشخص المصاب بكورونا نفسه لمدة 5 أيام، فيما لا توجد تبعات قانونية تترتب عن عدم الالتزام.