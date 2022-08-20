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مجددا.. ماسك يحاول عقد صفقات مع شركات «رقائق الدماغ البشري»
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تقنية

مجددا.. ماسك يحاول عقد صفقات مع شركات «رقائق الدماغ البشري»

مجددا.. ماسك يحاول عقد صفقات مع شركات «رقائق الدماغ البشري»
١٠:٣٣:٥٠ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

من جديد.. يحاول المليادير الأمريكي إيلون ماسك رئيس مجلس إدارة شركة السيارات الكهربائية “تسلا”، التواصل مع مطور رقائق الدماغ شركة سينشرون Synchron بشأن استثمار محتمل.

ويحاول ماسك من خلال شركاته الخاصة نيور الينك (Neuralink) استهداف اللحاق بالركب في السباق لربط الدماغ البشري بالآلات مباشرة.

وحققت شركة سينشرون إنجازا كبيرا الشهر الماضي من خلال زرع جهازها في مريض في الولايات المتحدة لأول مرة؛ بعد أن حصلت على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للتجارب البشرية في عام 2021 .

فيما أكملت شركة سينشرون دراسات على أربعة أشخاص في أستراليا؛ التي يعمل فيها حوالي 60 موظفًا وقد جمعت حوالي 65 مليون دولار حتى الآن من المستثمرين.

واقترب ماسك عندما أجرى مناقشات مع شركة تكنولوجيا الدماغ Paradromics Inc ، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.

وأضاف اثنان من هذه المصادر أن ماسك تخلى في وقت لاحق عن تلك المحادثات.

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إيلون ماسك الدماغ البشري رقائق الدماغ صفقات جديدة

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