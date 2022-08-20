جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الثانية للمقبولين بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم لعام 1444هـ

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فيصل نتائج قبول الدفعة الثانية في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم “انتظام” اليوم السبت، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكتروني للجامعة.

إرشادات هامة للمرشحين للقبول:

– القبول بالجامعة يتم إلكترونيا بنظام ترقية القبول للأفضل في كل دفعة وحسب النسبة.

– عدم تأكيد القبول يعني عدم رغبة المتقدم للقبول في الجامعة وبالتالي يتم استبعاده من القبول نهائيا.

– عند تأكيد القبول ستتاح للمتقدم طباعة بطاقة القبول ليقوم بتسليم الوثائق الرسمية، وبإمكانه تسليمها في “سبل”.

– ستظهر للمقبولين في الكليات الصحية والطب البيطري بشكل مبدئي مواعيد المقابلات الشخصية حتى يتم اجتيازها هي والكشف الطبي، وفي حال عدم اجتيازهما، أو اجتياز أيّمنهما، أو عدم الحضور، أو انتهاء الوقت المحدد لإكمال الإجراءات المطلوبة، فإن الجامعة ستقوم باختيار كلية أخرى غير صحية لصاحب الطلب من دون الرجوع إليه.

– ومن المقرر أن تبدأ المقابلات الشخصية السبت 22-1-1444هـ وستكون المواعيد المحددة للمقبولين في هذه الكليات موضحة عبر الأيقونات المخصصة في بوابة القبول.

إجراءات تسليم الأوراق الأصلية:

أولا: ستفتح أيقونة طباعة بطاقة القبول بعد إجراءات عملية تأكيد القبول في بوابة القبول الإلكتروني اعتباراً من يوم الإثنين بتاريخ 17-1-1444هـ الموافق 15-8-2022م.

ثانيا: التوجه إلى أقرب مكتب من مكاتب البريد السعودي (سبل) المنتشرة في المملكة التسليم الأوراق الأصلية عبر خدمة (جامعي) ابتداء من يوم الإثنين بتاريخ 17-1-1444هـ الموافق 15-8-2022م، وحتى يوم الإثنين بتاريخ 24-1-1444هـ الموافق 22-8-2022م، والقيام بتسليم المستندات التالية:

– أصل الشهادة الثانوية العامة للطلبة الذين ليسوا على نظام المقررات، أما الطلبة الذين على نظام المقررات القديم فيتم تسليم أصل الشهادة مع أصل إكمال الثانوية (السجل الأكاديمي للشهادة الثانوية)،وأما الطلبة الذين درسوا نظام المقررات على النظام الجديد، فيسلمون الشهادة الثانوية فقط.

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب والطالبات.

– نموذج إرسال الوثائق (بطاقة القبول) للبريد السعودي (تطبع بصورة واضحة من حسابك الشخصي للقبول).

– نموذج تعهدات الجامعة (تطبع بصورة واضحة من حسابك الشخصي للقبول).

– نموذج تعهدات القبول (تطبع بصورة واضحة من حسابك الشخصي للقبول).