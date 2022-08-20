هل يجوز قراءة «الفاتحة» أو «الإخلاص» على القبور عند زيارتها ؟

تواصل- فريق التحرير:

يقوم البعض عند زيارة القبور من أجل التذكير بالآخرة بقراءة بعض الآيات أو السور خاصة الفاتحة أو الإخلاص بنية وصول ثوابها إلى الميت.

وفي سؤال وجه للشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى: (هل نقرأ القرآن على القبور عند زيارتها ؟).

وأجاب الشيخ الفوزان أنه ذلك بدعة، وأنه لا يجوز قراءة الفاتحة أو الإخلاص عند القبور.

وأوضح أيضا الشيخ الفوزان أنه لا يجوز قراءة شيء من القرآن لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.