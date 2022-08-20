مصر.. مشاهد مروعة من حريق هائل يلتهم أكبر مولات التسوق بالإسكندرية (فيديو وصور)

تواصل ـ فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام مصرية صور وفيديوهات مفزعة لحريق هائل بمبنى مول كارفور بمنطقة محرم بك بمحافظة الاسكندرية، مما أصاب أهالي المدينة الساحلية الهادئة بالذعر والخوف.

وبحسب الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة؛ يتضح من خلالها تصاعد ألسنة اللهب والدخلن الكثيف وسط تجمع المئات من المواطنين حول المنطقة لطلب النجدة.

وكتب أحد المتواجدين في المكان عبر فيسبوك يصف الصور: حريق كارفو حالًا وربنا يستر، تم إبلاغ مديرية أمن الاسكندرية والحماية المدنية والإسعاف، وربنا يستر وما يكونش فيه إصابات.

وكما تظهر الصور المرفقة؛ اندلعت الأدخنة من منطقة المطاعم، والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء للسيطرة عليه وجارى السيطرة عليه.