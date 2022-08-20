السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مرض يتفشى في أمريكا.. ماذا تعرف عن الإشريكية القولونية وأعراضها؟
أكثر من 353 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
4 خطوات لتقديم الإقرارات الزكوية
غدا.. انطلاق البرنامج التعريفي الإلكتروني الثاني للطلبة المقبولين بجامعة الملك سعود
الصدر: لا حوارات سرية بعد اليوم ولا جلوس مع القتلة
تعرف على عقبة التوحيد في عسير.. تختصر المسافة لـ30 دقيقة بين السراة وتهامة

دولي

مرض يتفشى في أمريكا.. ماذا تعرف عن الإشريكية القولونية وأعراضها؟

مرض يتفشى في أمريكا.. ماذا تعرف عن الإشريكية القولونية وأعراضها؟
٠٩:١٧:١٠ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حالة من القلق في الولايات  المتحدة الأمريكية، بسبب تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية، في أربع ولايات حتى الآن، وسط تقارير تشير إلى أن العديد من المصابين تناولوا شطائر من سلسلة مطاعم “وينديز”.

ووفقا للخبراء، يعيش هذا النوع من البكتيريا بصورة طبيعية في أمعاء البشر الأصحاء، والحيوانات.

ومعظم أنواع الإشريكية القولونية غير ضارة، وتسبب إسهالا لفترة قصيرة نسبيا، ولكن توجد سلالات خطيرة منها مثل الإشريكية القولونية “O157:H7″، التي يمكن أن تتسبب في تقلصات شديدة في المعدة والإسهال والقيء.

وبحسب الخبراء، قد يتعرض الشخص للإصابة بالإشريكية القولونية من خلال الماء أو الطعام الملوثين بالبكتيريا، خاصة الخضراوات النيئة، واللحم المفروم غير المطهو بشكل جيد، والحليب المبستر.

وغالبا يتعافى البالغون الأصحاء من عدوى الإشريكية القولونية من النوع O157:H7 في غضون أسبوع، لكن الأطفال وكبار السن أكثر عُرضة لخطر الإصابة بشكل مهدد للحياة من أشكال الفشل الكلوي جرّاء الإصابة بالعدوى.

وتتضمن أعراض الإصابة بالعدوى ما يلي:

– الإسهال، والذي قد يتراوح من الخفيف والمائي إلى الشديد والدموي

– تقلصات بالمعدة

– شعور بألم أو وجع عند لمس المعدة

– الغثيان

– القيء

الكلمات الدلالية:
أعراض الإشريكية القولونية أمريكا الإشريكية القولونية الولايات المتحدة

مواد ذات صلة

المزيد
واقعة مُفجعة في الكويت.. طفل يشنق نفسه بـ«عقال» تأثراً بلعبة إلكترونية

واقعة مُفجعة في الكويت.. طفل يشنق نفسه بـ«عقال» تأثراً بلعبة إلكترونية

منذ سنة واحدة
5 جنود مقابل ضابط.. أول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

5 جنود مقابل ضابط.. أول عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

منذ 6 أشهر
نقل الرئيس التونسي للمستشفى.. والكشف عن حالته الصحية

نقل الرئيس التونسي للمستشفى.. والكشف عن حالته الصحية

منذ 3 سنوات
الإمارات.. ضبط خادمة تتحرش بطفل في دبي

الإمارات.. ضبط خادمة تتحرش بطفل في دبي

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *