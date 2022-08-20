مرض يتفشى في أمريكا.. ماذا تعرف عن الإشريكية القولونية وأعراضها؟

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حالة من القلق في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية، في أربع ولايات حتى الآن، وسط تقارير تشير إلى أن العديد من المصابين تناولوا شطائر من سلسلة مطاعم “وينديز”.

ووفقا للخبراء، يعيش هذا النوع من البكتيريا بصورة طبيعية في أمعاء البشر الأصحاء، والحيوانات.

ومعظم أنواع الإشريكية القولونية غير ضارة، وتسبب إسهالا لفترة قصيرة نسبيا، ولكن توجد سلالات خطيرة منها مثل الإشريكية القولونية “O157:H7″، التي يمكن أن تتسبب في تقلصات شديدة في المعدة والإسهال والقيء.

وبحسب الخبراء، قد يتعرض الشخص للإصابة بالإشريكية القولونية من خلال الماء أو الطعام الملوثين بالبكتيريا، خاصة الخضراوات النيئة، واللحم المفروم غير المطهو بشكل جيد، والحليب المبستر.

وغالبا يتعافى البالغون الأصحاء من عدوى الإشريكية القولونية من النوع O157:H7 في غضون أسبوع، لكن الأطفال وكبار السن أكثر عُرضة لخطر الإصابة بشكل مهدد للحياة من أشكال الفشل الكلوي جرّاء الإصابة بالعدوى.

وتتضمن أعراض الإصابة بالعدوى ما يلي:

– الإسهال، والذي قد يتراوح من الخفيف والمائي إلى الشديد والدموي

– تقلصات بالمعدة

– شعور بألم أو وجع عند لمس المعدة

– الغثيان

– القيء