أكثر من 353 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- سكرتير طبي.
- فني مختبر.
- مساعد طبيب/جراح أسنان.
- فني صيدلة.
- مقيم طب الاسرة والمجتمع / FCMD RESIDENT
- نائب عناية مركزة / وحدة الرعاية المركزة للمسجل (ICU)
- نائب طوارئ / REGISTRAR ER.
- نائب جراحة عيون / أخصائي طب العيون المسجل.
- استشاري جراحة عظام / استشاري جراحة العظام.
- الأشعة – الأشعة والتصوير الطبي / الأشعة الطبية – الأشعة والتصوير الطبي.
- محاضر (صحة عامة) – محاضر في الصحة العامة.
- حادث مقيم وحادث طوارئ / طبيب مقيم طوارئ.
- – طب الأسرة / طبيب ممارس عام طب أسرة (RESIDENT -GP).
- مقيم الجراحة العامة / طبيب مقيم عامة، جراحة عامة.
- طبيب مقيم باطنية.
- طبيب مقيم نساء وولادة.
- طبيب مقيم عناية مركزة.
- طبيب مقيم مكثف / طبيب مقيم عناية مركزة حديثي الولادة.
- طبيب مقيم / طبيب مقيم أطفال عام.
- أمراض النساء والتوليد / طبيب نائب نساء وولادة.
- طبيب أشعة.
- أخصائي نفسي مسجل / طبيب نائب طب نفسي.
- طبيب أطفال مسجل / طبيب نائب أطفال عام.
- جراحة العظام المسجل / طبيب نائب جراحة عظام.
- مساعد طبيب اسنان / مساعد جراحة الاسنان (DSA)
- أخصائي علاج طبيعي / أخصائي علاج طبيعي
- أخصائي مختبرات طبية / أخصائي مختبرات
- اخصائي علاج تنفسي / اختصاصي في الجهاز التنفسي
- فني علاج تنفسي
- أخصائي أشعة / أخصائي تصوير أشعة
- فني أشعة / RADIOGRAPHER TECHNICIAN
- فني صيدلة / فني صيدلة
- صيدلي / صيدلي
- رئيسة التمريض بالطوارئ / رئيس قسم التمريض
- التمريض بالعناية المركزة
- التمريض بالعيادات الخارجية / رئيس قسم العيادات الخارجية
- التمريض بقسم النساء والولادة / L&D HEAD NURSE
- التمريض بتنويم الاطفال / PW HEAD NURSE
- قابله قانونية / ممرضة قابلة مسجلة
- ممرضة قانونية في قسم الولادة / SRN3 OBSTETRIC WARD NURSE
- ممرضة قانونية / SRN3 OR ممرضة
- ممرضة قانونية / SRN3 NICU NURSE
- ممرضة قانونية / SRN3 ممرضة التنظير الداخلي
- ممرضة قانونية / SRN3 PW NURSE
- ممرضة قانونية / SRN3 ICU NURSE
- ممرضة قانونية / SRN3 OPD NURSE
- ممرضة قانونية / SRN3 FCMD NURSE
- ممرضة قانونية / ER NURSE
- ممرضة قانونية / SRN3 ممرضة حراسة
- استشاري عناية مركزة اطفال
- استشاري عناية مركزة اطفال.
- أخصائي أول مختبرات طبية.
- سكرتارية طبية.
- اخصائي علاج تنفسي.
- طبيب أخصائي – طب الأسرة والمجتمع.
- طبيب أخصائي أول – طب الأسرة والمجتمع.
- طبيب أخصائي أول جراحة الأعصاب
- طبيب أخصائي أول – أمراض الدم السريرية
- طبيب أخصائي – أمراض الدم السريرية.
- طبيب مقيم أول – أمراض الدم السريرية.
- استشاري عناية مركزة.
- طبيب أخصائي قسم الطوارئ.
- أستشاري عناية مركزة للأطفال.
- أستشاري نساء وولادة.
- أخصائي أحصاء طبي.
- أخصائي جودة.
- أستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة.
- طبيب مقيم.
- ممرض أخصائي مسجل.
- إستشاري مخ وأعصاب.
- أخصائي إحصاء طبي.
- مدير المالية.
- ممارس عام – مستشفى الأمير سلطان العسكري.
- ممارس عام – مستشفى الهدى العسكري.
- ممارس عام – مستشفى الأمير منصور العسكري.
- استشاري كيمياء سريرية / استشاري امراض كيميائية.
- طبيب اخصائي اول تخدير قلب.
- طبيب إخصائي طب طوارئ.
- أخصائي سحب دم / إدارة المختبر.
- طبيب أخصائي – جراحة الأطفال / المسجل.
- استشاري طوارئ اطفال (استشاري طب طوارئ الاطفال).
- طبيب أخصائي – المختبر / المسجل.
- طبيب نائب نساء وولادة.
- طبيب مقيم طوارئ.
- فني تعقيم.
- استشاري امراض كلى.
- استشاري العناية المركزة.
- أخصائي طب وقائي.
- أخصائي اطفال حديثي الولادة والخدج / NICU.
- أخصائي أمراض السكري / أخصائي الغدد الصماء.
- طبيب اخصائي اول غدد صماء / مسجل أول غدد صماء.
- طبيب اخصائي اول امراض كلى.
- اخصائي تمريض (عناية مركزة / حديثي الولادة).
- اخصائي تمريض ( ممرضة جروح ).
- أخصائية تمريض (الجراحة و الباطنية).
- أخصائي تمريض (ممرضة حضانة).
- أخصائي تمريض (طوارئ).
- فني سحب دم – إدارة المختبر المركزي.
- ممرض قانوني 2 – إدارة طب الأسرة والمجتمع.
- مقيم أطفال.
- نساء وولادة.
- استشاري أشعة.
- مساعد طبيب الأسنان.
- أخصائي أشعة.
- طبيب نائب طوارئ – المسجل في الحوادث والطوارئ.
- طبيبة نائب جلدية.
- محاضر (مهارات حاسب آلي) – محاضر في مهارات الحاسوب.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
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