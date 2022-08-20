أكثر من 353 وظيفة شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

سكرتير طبي. فني مختبر. مساعد طبيب/جراح أسنان. فني صيدلة. مقيم طب الاسرة والمجتمع / FCMD RESIDENT نائب عناية مركزة / وحدة الرعاية المركزة للمسجل (ICU) نائب طوارئ / REGISTRAR ER. نائب جراحة عيون / أخصائي طب العيون المسجل. استشاري جراحة عظام / استشاري جراحة العظام. الأشعة – الأشعة والتصوير الطبي / الأشعة الطبية – الأشعة والتصوير الطبي. محاضر (صحة عامة) – محاضر في الصحة العامة. حادث مقيم وحادث طوارئ / طبيب مقيم طوارئ. – طب الأسرة / طبيب ممارس عام طب أسرة (RESIDENT -GP). مقيم الجراحة العامة / طبيب مقيم عامة، جراحة عامة. طبيب مقيم باطنية. طبيب مقيم نساء وولادة. طبيب مقيم عناية مركزة. طبيب مقيم مكثف / طبيب مقيم عناية مركزة حديثي الولادة. طبيب مقيم / طبيب مقيم أطفال عام. أمراض النساء والتوليد / طبيب نائب نساء وولادة. طبيب أشعة. أخصائي نفسي مسجل / طبيب نائب طب نفسي. طبيب أطفال مسجل / طبيب نائب أطفال عام. جراحة العظام المسجل / طبيب نائب جراحة عظام. مساعد طبيب اسنان / مساعد جراحة الاسنان (DSA) أخصائي علاج طبيعي / أخصائي علاج طبيعي أخصائي مختبرات طبية / أخصائي مختبرات اخصائي علاج تنفسي / اختصاصي في الجهاز التنفسي فني علاج تنفسي أخصائي أشعة / أخصائي تصوير أشعة فني أشعة / RADIOGRAPHER TECHNICIAN فني صيدلة / فني صيدلة صيدلي / صيدلي رئيسة التمريض بالطوارئ / رئيس قسم التمريض التمريض بالعناية المركزة التمريض بالعيادات الخارجية / رئيس قسم العيادات الخارجية التمريض بقسم النساء والولادة / L&D HEAD NURSE التمريض بتنويم الاطفال / PW HEAD NURSE قابله قانونية / ممرضة قابلة مسجلة ممرضة قانونية في قسم الولادة / SRN3 OBSTETRIC WARD NURSE ممرضة قانونية / SRN3 OR ممرضة ممرضة قانونية / SRN3 NICU NURSE ممرضة قانونية / SRN3 ممرضة التنظير الداخلي ممرضة قانونية / SRN3 PW NURSE ممرضة قانونية / SRN3 ICU NURSE ممرضة قانونية / SRN3 OPD NURSE ممرضة قانونية / SRN3 FCMD NURSE ممرضة قانونية / ER NURSE ممرضة قانونية / SRN3 ممرضة حراسة استشاري عناية مركزة اطفال استشاري عناية مركزة اطفال. أخصائي أول مختبرات طبية. سكرتارية طبية. اخصائي علاج تنفسي. طبيب أخصائي – طب الأسرة والمجتمع. طبيب أخصائي أول – طب الأسرة والمجتمع. طبيب أخصائي أول جراحة الأعصاب طبيب أخصائي أول – أمراض الدم السريرية طبيب أخصائي – أمراض الدم السريرية. طبيب مقيم أول – أمراض الدم السريرية. استشاري عناية مركزة. طبيب أخصائي قسم الطوارئ. أستشاري عناية مركزة للأطفال. أستشاري نساء وولادة. أخصائي أحصاء طبي. أخصائي جودة. أستشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة. طبيب مقيم. ممرض أخصائي مسجل. إستشاري مخ وأعصاب. أخصائي إحصاء طبي. مدير المالية. ممارس عام – مستشفى الأمير سلطان العسكري. ممارس عام – مستشفى الهدى العسكري. ممارس عام – مستشفى الأمير منصور العسكري. استشاري كيمياء سريرية / استشاري امراض كيميائية. طبيب اخصائي اول تخدير قلب. طبيب إخصائي طب طوارئ. أخصائي سحب دم / إدارة المختبر. طبيب أخصائي – جراحة الأطفال / المسجل. استشاري طوارئ اطفال (استشاري طب طوارئ الاطفال). طبيب أخصائي – المختبر / المسجل. طبيب نائب نساء وولادة. طبيب مقيم طوارئ. فني تعقيم. استشاري امراض كلى. استشاري العناية المركزة. أخصائي طب وقائي. أخصائي اطفال حديثي الولادة والخدج / NICU. أخصائي أمراض السكري / أخصائي الغدد الصماء. طبيب اخصائي اول غدد صماء / مسجل أول غدد صماء. طبيب اخصائي اول امراض كلى. اخصائي تمريض (عناية مركزة / حديثي الولادة). اخصائي تمريض ( ممرضة جروح ). أخصائية تمريض (الجراحة و الباطنية). أخصائي تمريض (ممرضة حضانة). أخصائي تمريض (طوارئ). فني سحب دم – إدارة المختبر المركزي. ممرض قانوني 2 – إدارة طب الأسرة والمجتمع. مقيم أطفال. نساء وولادة. استشاري أشعة. مساعد طبيب الأسنان. أخصائي أشعة. طبيب نائب طوارئ – المسجل في الحوادث والطوارئ. طبيبة نائب جلدية. محاضر (مهارات حاسب آلي) – محاضر في مهارات الحاسوب. وغيرها …

طريقة التقديم:

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