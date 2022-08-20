السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
4 خطوات لتقديم الإقرارات الزكوية
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محليات

4 خطوات لتقديم الإقرارات الزكوية

4 خطوات لتقديم الإقرارات الزكوية
٠٨:٤٢:٥٥ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن خطوات تقديم الإقرارات الزكوية بكل سهولة ويسر، من خلال موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن خطوات تقديم الإقرارات المتعلقة بالزكاة تشمل التالي:

ـ الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة

– الدخول إلى خدمة الإقرارات

– الضغط على الإقرار المراد تقديمه

– تعبئة البيانات المالية والضغط على تقديم

وأشارت هيئة الزكاة، إلى أنه سوف يصل للمكلف إشعار إصدار الفاتورة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

 

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الكلمات الدلالية:
إقرارات زكوية الزكاة هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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