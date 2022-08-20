غدا.. انطلاق البرنامج التعريفي الإلكتروني الثاني للطلبة المقبولين بجامعة الملك سعود

تواصل- واس:

تنطلق غدًا فعاليات البرنامج التعريفي في مرحلته الثانية من البرنامج التفاعلي الذي تنظمه عمادة السنة الأولى المشتركة للطلاب والطالبات المقبولين في جامعة الملك سعود لهذا العام في مقر الجامعة للطلاب بالدرعية وللبنات بمقر الطالبات بعليشة.

وأوضح عميد السنة الأولى المشتركة في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالمجيد الجريوي أن البرنامج تقدمه الجامعة هذا العام على مرحلتين المرحلة الأولى وهي مرحلة إلكترونية بالكامل عن بعد وتضمنت التوقيع على ميثاق السنة الأولى المشتركة، وتعبئة الاستمارة الصحية، واستمارة المواهب، والتسجيل بالأندية الطلابية، والتعريف بالبريد الجامعي، وحجز موعد فعاليات البرنامج التعريفي التفاعلي، وإجراء اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

وبين أن الطلبة في المرحلة الثانية من البرنامج التعريفي التفاعلي التي تنطلق يوم غد ستشمل حضور اللقاء التفاعلي، وإصدار البطاقة الجامعية، واستلام الكتب الدراسية.

من جهته حث مدير البرنامج التعريفي الدكتور مخلد العنزي على سرعة دخول الطلبة المقبولين على الموقع الإلكتروني وإجراء اختبار تحديد المستوى للغة الإنجليزية, مشيرا إلى أن العمادة أكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات وتم تقسيم اليوم الواحد إلى فترات مسائية وصباحية.