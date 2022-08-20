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تعرف على عقبة التوحيد في عسير.. تختصر المسافة لـ30 دقيقة بين السراة وتهامة
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محليات

تعرف على عقبة التوحيد في عسير.. تختصر المسافة لـ30 دقيقة بين السراة وتهامة

تعرف على عقبة التوحيد في عسير.. تختصر المسافة لـ30 دقيقة بين السراة وتهامة
٠٧:٥٥:١٠ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

تتميز منطقة عسير بصعوبة تضاريسها، ووعورة جبالها الشاهقة والمترامية الأطراف، إلا أن هذا الأمر لم يقف عائقاً أمام وزارة النقل والخدمات اللوجستية في تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، وتدشين العديد من العقبات، التي ستسهم في تعزيز ترابط المناطق والمحافظات ببعضها البعض، والتغلب على مشكلة التضاريس.

وتستهدف الوزارة، تعزيز شبكة الطرق في مناطق المملكة كافة، ومواصلة رفع جودتها، وربطها جميعاً لتسهيل حركة المارة وتقليص مسافة الوصول، سعياً لاستكمال تطبيق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م، التي تهدف لتعزيز ترابط المناطق الريفية، بما ينعكس على تعزيز جودة الحياة للمواطن.

ومن ضمن المشاريع التي دشنتها وزارة النقل الخدمات اللوجستية مؤخراً في منطقة عسير، مشروع “عقبة التوحيد” الذي يربط بين سراة محافظة النماص ومحافظة المجاردة بتهامة عسير، بمسافة تقدر بـ 19.5 كيلومترًا، حيث ستسهم عقبة التوحيد في تقليص مسافة الطريق الذي يخدم ما يقارب 22 ألف مركبة شهريًا من ساعة وربع إلى أقل من 30 دقيقة، إضافةً لتسهيل وصول المسافرين وأهالي المنطقة للأماكن المقدسة، من خلال المرور من محافظة النماص لمنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتخفيف الازدحام عن العقبات الأخرى في المنطقة.

وتواصل الوزارة اهتمامها بمشروع عقبة التوحيد كغيرها من سائر العقبات في المملكة، حيث تقوم بتنفيذ أعمال الصيانة والسلامة عليهابصورةٍ دورية وفق أرقى المواصفات والمعايير القياسية العالمية.

يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تسعى للارتقاء بشبكة الطرق في كافة مناطق المملكة، وتسهيل الحركة والتنقّل لجميع السكان، وتعزيز ترابط المناطق والمحافظات لمواصلة ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، ورفع ترتيب مكانة المملكة في جودة الطرقع الميًا إلى المركز السادس بحلول عام 2030م، وذلك تحقيقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تأتي ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

الكلمات الدلالية:
تهامة سراة عبيدة عسير عقبة التوحيد

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