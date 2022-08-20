السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مستشار موارد بشرية: 48 ساعة أسبوعيًا الحد الأقصى لساعات العمل.. التعويض في هذه الحالة
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محليات

مستشار موارد بشرية: 48 ساعة أسبوعيًا الحد الأقصى لساعات العمل.. التعويض في هذه الحالة

مستشار موارد بشرية: 48 ساعة أسبوعيًا الحد الأقصى لساعات العمل.. التعويض في هذه الحالة
٠٧:٣٤:٢٧ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المستشار والمدرب في الموارد البشرية ماجد القعيط، أن عدد ساعات العمل الأسبوعية للموظفين في مختلف القطاعات والمجالات التي يعملون بها، 48 ساعة أسبوعيا كحد أقصى.

وأضاف القعيط، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أنه يجب إبلاغ الموظف في حال العمل لساعات إضافية قبل يومين.

وأوضح في تصريحات لقناة الإخبارية، أنه يحق للموظف الرفض في حال تجاوزه 12 ساعة في اليوم.

وتابع أن 48 ساعة، هو الحد الأقصى لعدد ساعات العمل، أما ما يزيد عن ذلك من ساعات في العمل، يتم تعويض الموظف عنه.

وأشار إلى أن ساعات الراحة تدخل ضمن الـ48 ساعة أسبوعيا وفترات الراحة لا يحق لصاحب العمل مطالبة العامل أو الموظف بأداء أي مهام خلالها.

 

الكلمات الدلالية:
التعويض العمل ساعات العمل موارد بشرية

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