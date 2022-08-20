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صوت شجي لأذان العشاء مع زخات مطر ينطلق من أحد مساجد المدينة المنورة (فيديو)
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الفيديو

صوت شجي لأذان العشاء مع زخات مطر ينطلق من أحد مساجد المدينة المنورة (فيديو)

صوت شجي لأذان العشاء مع زخات مطر ينطلق من أحد مساجد المدينة المنورة (فيديو)
٠٧:٠٦:٤٠ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جمال صوت أذان العشاء لليلة أمس الجمعة الذي انطلق من أحد مساجد المدينة المنورة وبالقرب من المسجد النبوي الشريف، وذلك مع زخات طيبة من المطر .

ويظهر في الفيديو مع جمال صوت المؤذن الشيخ رضوان بخش، الزوار الذين كانوا يتوجهون في طمأنينة وسرور بالأجواء الطيبة نحو مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الفريش والفقرة والمسيجيد واليتمة وبدر والمهد ووادي الفرع ، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء.

الكلمات الدلالية:
آذان العشاء الشيخ رضوان بخش مدينة رسول الله مسجد النبي

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