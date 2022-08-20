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إطلاق برنامج الحوكمة في شؤون الحرمين.. تعرف على أهدافه
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محليات

إطلاق برنامج الحوكمة في شؤون الحرمين.. تعرف على أهدافه

إطلاق برنامج الحوكمة في شؤون الحرمين.. تعرف على أهدافه
٠٧:٠٠:٢٩ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإطلاق برنامج الحوكمة تحقيقاً للريادة وتعزيزٌ للإبداع.

وأوضح السديس أن البرنامج يستهدف التالي:

– حوكمة الأعمال وقياس الأثر لرفع مستوى الأداء

– تعزيز نقاط القوة والإبداع

– تجويد المخرجات بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام وفقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030.

وشدد السديس على متابعة تنفيذ كافة الوكالات للبرنامج والمنطلقات التي تم اعتمادها، وذلك لما له من أثر في الارتقاء بالمنظومة المؤسسية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

الكلمات الدلالية:
الشيخ السديس برنامج الحوكمة رئاسة شؤون الحرمين شؤون الحرمين

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