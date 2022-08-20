السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وصول الكتب للمدارس بنسبة 100% .. تعليم نجران ينهي استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد
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محليات

وصول الكتب للمدارس بنسبة 100% .. تعليم نجران ينهي استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد

وصول الكتب للمدارس بنسبة 100% .. تعليم نجران ينهي استعداداته لاستقبال العام الدراسي الجديد
٠٦:٣٠:١١ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

أنهت إدارة التعليم بمنطقة نجران استعدادها للعام الدراسي الجديد، وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، وتوفير التجهيزات المدرسية وإجراء الصيانة اللازمة والترميم للمباني المدرسية.
وأكد مدير الإدارة فهد بن صالح عقالا أن الإدارات واللجان الخاصة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد تعمل بتكامل وفق خطط معتمدة، حيث تواصل أعمال الصيانة والنظافة لتهيئة مدارس المنطقة لاستقبال عودة الطلاب والطالبات في بيئة تعليمية جاذبة وآمنة.
وأنهت إدارة التجهيزات المدرسة بالتعاون مع المستودعات استلام وترحيل مقررات الكتب المدرسية لجميع مكاتب التعليم والمدارس بنسبة 100%، كما أنهت إدارة المباني عمليات الصيانة والتشغيل للمباني التعليمية والإدارية، فيما قامت إدارة شؤون المعلمين والمعلمات بمتابعة إجراءات المعلمين والمعلمات في حركة النقل الخارجي والداخلي، وتشكيل اللجان الخاصة بإجراءات التوظيف التعاقدي للعام الدراسي 1444هـ، واستقبال المرشحين والمرشحات لهذه الوظائف.

الكلمات الدلالية:
استقبال العام الدراسي الجديد المدارس تعليم نجران وصول الكتب

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