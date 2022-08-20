في حالات الطوارئ.. «الدواء الأمريكية» توافق على هذا النوع من الدواء المضاد لكورونا

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قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، السماح باستخدام لقاح “نوفافاكس” المضاد لـ”كوفيد-19″ في حالات الطوارئ لدى المراهقين.

ولقاح نوفافاكس هو الرابع المضاد لفيروس كورونا المتاح في الولايات المتحدة، الذي يستخدم تقنية قائمة على البروتين خلافًا للقاحات الأخرى، حسبما نقلت شبكة السي إن إن.

ومع السماح باستخدام الدواء في حالات الطوارئ حديثًا، سيكون اللقاح متاحًا أيضًا كسلسلة أساسية من جرعتين، للفئة العمرية بين 12 و17 عامًا.

في سياق متصل، أوضحت نائب الرئيس الأول لشؤون الشركات العالمية لدى “نوفافاكس”، سيلفيا تايلور، إنه ضمن هذه الفئة العمرية، “بشكل عام، تبلغ الفعالية السريرية للقاح حوالي 80%”.

يشار إلى أن شركة “نوفافاكس”، أعلنت في مطلع شهر يوليو الماضي، أنّ لقاحها يظهر استجابة مناعية “واسعة” للمتحوّرات المنتشرة حاليًا، ضمنًا المتحورات الفرعية من “أوميكرون” BA.4 وBA.5.