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مواطنون يطالبون بمنع مبيت الشاحنات داخل الأحياء السكنية بالرياض (فيديو)
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محليات

مواطنون يطالبون بمنع مبيت الشاحنات داخل الأحياء السكنية بالرياض (فيديو)

مواطنون يطالبون بمنع مبيت الشاحنات داخل الأحياء السكنية بالرياض (فيديو)
٠٥:٥٧:٠٤ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

يشكو الأهالي في مدينة الرياض، من تكرار مبيت شاحنات الوقود داخل الأحياء السكنية، وطالبوا بمنعها للحد من المخاطر التي قد تطول السكان والمناطق، لاسيما قائدي المركبات في الليل.

وعدد سكان حي النسيم، المخاطر المترتبة على هذه الشاحنات، سواء حوادث الدهس أو إمكانية اندلاع حرائق ضخمة، وفقا لـ”الإخبارية”.

وأوضح أحد المواطنين إن هذه الشاحنات تقف وراءها مؤسسات كما يشوبها عمليات تستر تجاري، مؤكدا أهمية وضع هذه الشاحنات في المواقف المخصصة لها واتباع التنظيم الصادر بشأنها من المرور ووزارة النقل.

وقال مواطن، آخر إن هذه الشاحنات قد تقف لمدة أسبوع أمام المنازل، وتشكل خطرا داهما عل ىالأهالي.

الكلمات الدلالية:
الرياض الشاحنات حي النسيم شاحنات

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