استشاري تغذية يدق ناقوس الخطر: امنعوا أطفالكم من هذه العادة فورًا (فيديو)

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كشف الدكتور عبدالعزيز العثمان أستاذ واستشاري التغذية السريرية، عن أضرار بالغة لتأثير السهر على صحة الأطفال، مشيرًا إلى أنه راجع العديد من الدراسات فوجد نتائج خطيرة يجب التوقف عندها.

وأوضح الطبيب المتخصص في فيديو له، أن السهر يؤثر على الحالة الجسدية والنفسية والعصبية للطفل.

ونوه أن المخ به مادة رمادية، وهذه المادة الرمادية في المخ تتأثر بشكل كبير جدا بالسهر، مؤكدًا على وجود أضرار عندما يكبر الطفل ويكون في مرحلة التحصيل الدراسي.

وسرد الطبيب التأثيرات، مشيرًا إلى أنه يكون لديه مشكلة عندما يكبر في التحصيل الدراسي والتحكم في العواطف، والقدرة على الحكم على الأشياء ومعرفة خطرها، بالإضافة إلى مشاكل القلق والتوتر والاكتئاب.

وأشار إلى أن من ضمن الأضرار قصر القامة، والكثير من الأمراض النفسية والجسدية والانحراف.

وعن المدة الكافية للنوم للأطفال أوضح التالي:

– أقل من سنتين يحتاجون للنوم من 11 أو 14 ساعة يوميًا.

عمر سنتين إلى 5 سنوات يحتاجون من 10 لـ 13 ساعة.

– الأطفال في سن المدرسة يحتاجون إلى 11 ساعة

– الشباب المراهقي بعد 12 سنة يحتاجون من 8 إلى 10 ساعات.

وعن الذين يواجهون مشكلة في عدم نوم أطفالهم، نصحهم بالتالي:

1- عمل لياقة بدنية أثناء النهار

2- الابتعاد عن الألعاب والأجهزة قبل ساعتين من النوم.

3- تقليل الإضاءة.

4- عدم وجود الألعاب أو الأجهزة داخل الغرفة.

5- الاستحمام قبل النوم.

6- شرب اللبن مفيد والجميع ينام.

7- عدم التفرقة بين بداية الأسبوع ونهايته في الإلتزام بمواعيد النوم، كون الساعة البيلوجية في الطفل دقيقة جدًا.