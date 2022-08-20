السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مدير التغذية بالصحة : لو مرّ على طعامك المطهو هذه الفترة فعليك بالتخلص منه فورا (فيديو)
غدًا.. «المرور» تعلن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني
إنجازات بالتعليم.. تقدم المملكة في 16 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية
نهاية مصيرية للجميع.. وقفة مع النفس هل فكرت في هذه اللحظة؟ (فيديو مؤثر)
إيران تتراجع والحرس الثوري لا يزال على قائمة الإرهاب
مشاهد مأساوية.. مقتل 16 وإصابة 21 في حادث بين سيارة إسعاف وحافلة بتركيا

الفيديو

مدير التغذية بالصحة : لو مرّ على طعامك المطهو هذه الفترة فعليك بالتخلص منه فورا (فيديو)

مدير التغذية بالصحة : لو مرّ على طعامك المطهو هذه الفترة فعليك بالتخلص منه فورا (فيديو)
٠٥:٣٢:٢٧ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

قال الدكتور علي الرشيد، مدير الإدارة العامة للتغذية في وزارة الصحة، أنه يجب تناول الطعام المطهي خلال ساعة من تقديمه والتخلص منه بعد ذلك لتجنب التسمم الغذائي.

وكشف الرشيد أن هناك مجموعة من الاشتراطات الصحية التي يجب على الجميع معرفتها عند الرغبة في تخزين الأغذية المطهية والغير مطهية.

وأوضح الرشيد خلال مداخلة له ببرنامج “120” على قناة “الإخبارية” أن لابد من تطبيق عدة شروط حال الرغبة في تخزين الأغذية، والتي تتمثل في “ترك المواد القابلة للتلف عند التسوق، يجب نقلها في سيارات مبردة من السوق إلى المنزل، مراعاة المواد المجمدة عند درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية.

وتابع: أنه في ظل الموجات الحرارة في الوقت الحالي يؤدي إلى إفساد الطعام لتكاثر الميكروبات خلال فترة الحرارة، لذا يجب ترك الأطعمة دون تغطية في الثلاجة والتخلص من الأطعمة التي تم تغطيتها بعد ساعة.

الكلمات الدلالية:
علي الرشيد قناة الإخبارية مدير التغذية وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
«المنيع»: إجراء عمليات التجميل غير جائز إلا في حالة واحدة (فيديو)

«المنيع»: إجراء عمليات التجميل غير جائز إلا في حالة واحدة (فيديو)

منذ 4 سنوات
«ووصَّينَا الإِنسانَ بوالِديهِ حَملَتهُ أُمهُ وهنًا على وهنٍ» تلاوة للشيخ الدوسري بالمسجد الحرام

«ووصَّينَا الإِنسانَ بوالِديهِ حَملَتهُ أُمهُ وهنًا على وهنٍ» تلاوة للشيخ الدوسري بالمسجد الحرام

منذ سنتين
«قلب الأم».. تنتظر طفلها أمام المسجد بعد صلاة الفجر خوفًا عليه (فيديو)

«قلب الأم».. تنتظر طفلها أمام المسجد بعد صلاة الفجر خوفًا عليه (فيديو)

منذ أسبوعين
احتراق مركبة في شارع الصحافة بجدة

احتراق مركبة في شارع الصحافة بجدة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *