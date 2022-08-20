مدير التغذية بالصحة : لو مرّ على طعامك المطهو هذه الفترة فعليك بالتخلص منه فورا (فيديو)

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قال الدكتور علي الرشيد، مدير الإدارة العامة للتغذية في وزارة الصحة، أنه يجب تناول الطعام المطهي خلال ساعة من تقديمه والتخلص منه بعد ذلك لتجنب التسمم الغذائي.

وكشف الرشيد أن هناك مجموعة من الاشتراطات الصحية التي يجب على الجميع معرفتها عند الرغبة في تخزين الأغذية المطهية والغير مطهية.

وأوضح الرشيد خلال مداخلة له ببرنامج “120” على قناة “الإخبارية” أن لابد من تطبيق عدة شروط حال الرغبة في تخزين الأغذية، والتي تتمثل في “ترك المواد القابلة للتلف عند التسوق، يجب نقلها في سيارات مبردة من السوق إلى المنزل، مراعاة المواد المجمدة عند درجة حرارة أقل من 18 درجة مئوية.

وتابع: أنه في ظل الموجات الحرارة في الوقت الحالي يؤدي إلى إفساد الطعام لتكاثر الميكروبات خلال فترة الحرارة، لذا يجب ترك الأطعمة دون تغطية في الثلاجة والتخلص من الأطعمة التي تم تغطيتها بعد ساعة.