نهاية مصيرية للجميع.. وقفة مع النفس هل فكرت في هذه اللحظة؟ (فيديو مؤثر)

تواصل- فريق التحرير:

إن للموت لسكرات، كما أن الموت قد يأتي “بغتة” وما أكثر هذا الموت الأخير هذه الأيام، وفي هذا السياق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر وثقه أحد المغردين من داخل مقبرة بالرياض.

وخلال الفيديو يظهر المتحدث وهو في وسط مقبرة بالرياض، بل وقد أظهر مشهدًا من تجهيز مقبرة للدفن، وألقى كلمات مؤثرة عن الموت وأن يعد له الجميع العدة.

وأوضح المتحدث في الفيديو، أنه كان أمس في حفل واليوم يودع أحدهم في المقبرة، مشيرًا إلى أن الجميع يحزن عليك للحظات ثم تعود الحياة إلى طبيعتها لديهم وأنت تكون في الذاكرة.

وأكد على أن من يدفنون يتمنون أن يعودوا للحياة للحظات من أجل أن يسجدوا سجدة لله ” قال رب ارجعون”، لكن يكون قد فات الآوان.