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إنجازات بالتعليم.. تقدم المملكة في 16 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية

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إنجازات بالتعليم.. تقدم المملكة في 16 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية

إنجازات بالتعليم.. تقدم المملكة في 16 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية
٠٥:٠٢:٥٤ م، السبت، ٢٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

حقّقت المملكة تقدمًا في المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2022، والصادرة عن مركز التنافسيّة العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD ، التي تأتي في إطار اهتمام ودعم القيادة الحكيمة بالتعليم في جميع مراحله.

وقفز مركز المملكة إلى المركز 24 في التقرير مقارنةً بـ 32 العام 2021، وتقدم أربعة مراكز في محور التعليم، لتحتل المملكة المركز 37 مقابل 41 العام الماضي، إلى جانب الصعود مركزين في محور البنية التحتية العلمية.

وحققت المملكة المركز 30 هذا العام مقارنةً بالمركز 32 في 2021، مما أسهم في تقدم مركز المملكة في أحد المحاور الرئيسة في التقرير، وهو محور البنية التحتية، حيث وصلت المملكة للمركز 34 مقابل 36 العام الماضي مع محافظة المحور على مسار تصاعدي منذ عام 2018.

وحقق تعليم المملكة نتائج متقدمة في مؤشرات التعليم والبحث والابتكار ضمن مؤشرات التنافسية العالمية هذا العام، حيث صعدت المملكة تسعة مراكز في مؤشر إنجازات التعليم الجامعي لتتقدم إلى المركز 28 خلال العام 2022 مقارنة بـ 37 العام الماضي.

وقفزت المملكة إلى المركز 31 هذا العام في محور التصنيفات العالمية للجامعات، والذي يخص تصنيف مجلة ” تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية” في مقابل المركز 39 العام 2021، إلى جانب الوصول للمركز 26 في مؤشر حقوق الملكية الفكرية خلال 2022 مقارنة بالمركز 30 العام الماضي.

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الكلمات الدلالية:
إنجازات التعليم التنافسية الدولية مؤشرات التنافسية وزارة التعليم

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