«مركز جسور للتوظيف» يعلن عن وظائف شاغرة وفقا لهذه الشروط

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أعلن مركز جسور للتوظيف (غرفة الشرقية للتوظيف – سابقا) من خلال موقعه الإلكتروني عن توفر وظائف بالقطاع الخاص، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

ـ استشاري مبيعات

ـ مشرف فرع

ـ منسق مبيعات

ـ فني نجارة Carpenter

ـ مشغل ماكينة Machine operator

ـ Marketing Coordinator

ـ بائع/ بائعة (كاشير)

ـ أخصائي موارد بشرية

ـ مساعد مدير

ـ مدير مساعد- اخصائي وسائل الاعلام الاجتماعية

ـ محاسب

ـ اخصائي تسويق هاتفي (كافة المؤهلات)

نبذة عن المركز:

تأسس مركز غرفة الشرقية للتوظيف عام 2006م كمركز متخصص يقوم بتقديم خدمات التوظيف الاحترافية وتلبية احتياجات قطاع الأعمال من الكفاءات الوطنية المؤهلة من الجنسين باستخدام أفضل وأحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال ووفق أعلى المستويات والمعايير المهنية.

طريقة التقديم:

ـ لمعرفة بقية الشروط وللتقديم: اضغط هنا